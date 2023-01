Bill Gates: la strana profezia per i prossimi 20 anni. Leggi con attenzione

Ci sono da sempre dei dibattiti sul futuro della nostra umanità. Incombono le minacce come l’inquinamento o il riscaldamento globale.

Purtroppo è da tanto che è stato lanciato l’allarme sulle delle tematiche che da sempre destano tanta preoccupazione come ad esempio il problematico futuro della Terra, il riscaldamento globale o l’inquinamento, tutte problematiche che non possono essere più rimandate. Bisogna intervenire immediatamente, per fare in modo che non sia troppo tardi. Agire soprattutto per le generazioni future. Chi lanciava grossi allarmi a tal proposito è sempre stato Bill Gates, uno degli uomini più ricchi del mondo.

È sempre stato in primo piano per sostenere dei programmi che hanno da sempre sensibilizzato le persone di tutto il mondo. Sembra che il grande magnate voglia donare la sua ricchezza alla fondazione che porta il suo nome e quello della sua ex moglie. Comunque Bill Gates si è detto molto ottimista circa il futuro dell’umanità anche se si rende conto che ci sono delle problematiche importanti da considerare. La sua è una consapevolezza che il futuro aiuterà a risolvere queste preoccupazioni del presente. Ma in che modo?

Le minacce e le speranze

Inquinamento, riscaldamento globale, minacce di nuove pandemia, un conflitto nucleare, queste sono solo alcune delle diverse minacce che purtroppo stanno preoccupando tante persone. Secondo il milionario Bill Gates sarà sempre molto meglio nascere tra 20,30,40 anni rispetto a chi invece nasce in una qualsiasi epoca passata. A tal proposito la sua dichiarazione è bene esplicita, queste sono le sue parole:“Sono ancora molto ottimista sul fatto che sarebbe molto meglio nascere tra 20 anni, 40 anni, 60 anni rispetto a qualsiasi altro momento del passato”. Secondo Bill Gates vivere in un’epoca futura sarebbe meglio che vivere in un’epoca che invece è passata, con poche aspettative e soprattutto senza il vantaggio dei progressi attuali. Soprattutto bisogna pensare a quei progressi che sono davvero straordinari e indispensabili alla vita, ossia quelli legati al campo della medicina. Anche a tal proposito Bill Gates esprime le sue idee e le condivide, questo quanto dichiara in merito: “La durata media della vita degli esseri umani è notevolmente migliorata negli ultimi tre secoli. Nel 1700, la persona media moriva prima di raggiungere i 40 anni. L’aspettativa di vita odierna negli Stati Uniti è di 76,1 anni, non importava se eri un re o un povero, eri soggetto a un’enorme mortalità infantile”questo secondo quanto dichiarato da Bill Gates.

E ancora Bill Gates dichiara quanto segue: “cureremo l’obesità, cureremo il cancro, sradicheremo la poliomielite”. Inoltre Bill Gates ha anche elogiato lo sviluppo di due aspetti importanti da considerare ossia l’energia rinnovabile e le innovazioni tecnologiche e a tal proposito Bill Gates dichiara: “La quantità di QI nel mondo che viene istruito, la qualità degli strumenti che abbiamo per portare avanti la nostra innovazione, che si tratti di salute, energia o istruzione, sono cose fantastiche”. Ma attenzione l’innovazione tecnologica, se viene usata in modo sbagliato e non appropriato può rappresentare anche un pericolo e a tal proposito Bill Gates dichiara che “La modernità comporta anche alcuni rischi, ma, nel complesso, sono incredibilmente ottimista” .