Francesca Fagnani e la beneficienza| Ecco cosa ha deciso lei

La conduttrice di Belve presto presenzierà in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo; Francesca Fagnani ha parlato del gesto benefico di Chiara Ferragni, tensione all’orizzonte?

Si parla poco delle performance e degli artisti in gara, quanto più dei gesti e delle parole di Chiara Ferragni. Francesca Fagnani ha deciso di esprimere la sua opinione.

La presenza di Chiara Ferragni sul Teatro dell’Ariston ha prodotto critiche sin dall’ufficializzazione della notizia. Non è ancora chiaro da cosa derivino le continue note di demerito rispetto all’imprenditrice digitale, considerata inadatta al ruolo di co-conduttrice. Ogni suo passo è stato criticato, incluso il nobile gesto benefico a favore della lotta contro la violenza di genere. A quanto pare, alcuni hanno sostenuto che la beneficienza si faccia in silenzio, altri – come Maurizio Costanzo – hanno ritenuto che rappresentasse uno strumento di giustificazione della sua presenza al Festival di Sanremo. Eppure, Chiara Ferragni non è l’unica donna scelta da Amedeus, ci saranno anche Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Fracini – rispettivamente giornalista, pallavolista ed attrice.

Francesca Fagnani si prepara alla co-conduzione del Festival di Sanremo

La giornalista e conduttrice di Belve, compagna storica di Enrico Mentana, debutterà come co-conduttrice al fianco di Amadeus nel corso della seconda serata. A questo proposito, Francesca Fagnani ha avuto modo di esprimere le sue emozioni nel corso di una recente intervista: “Onestamente, non credo che Sanremo mi cambierà la vita” – ha ammesso umilmente – “Lo vivo come un riconoscimento, e subito dopo tornerò alla vita di sempre”. La giornalista infatti non è molto affine all’attenzione dei paparazzi, motivo per cui ha chiesto che non le venissero fatte domande sul compagno, storico conduttore del TG5. “Non cercherò gli applausi” – ha infatti chiarito – “Ma farò qualcosa che sento mio e che mi interessa dire […] sono stonata e non so muovermi”.

Nonostante non sia molto avvezza agli scoop, in occasione dell’intervista, Francesca Fagnani ha avuto modo di raccontare qualche aneddoto della sua vita privata, ammettendo di sentirsi uno spirito libero (tanto da aver rifiutato due proposte di matrimonio) e di non avvertire disagio rispetto alla mancanza di un figlio: “Non è successo, non mi manca e penso si possa essere felici anche senza figli” – confessando inoltre – “Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa”. Infine, si è parlato del gesto benefico di Chiara Ferragni.

Francesca Fagnani, frecciatina velata a Chiara Ferragni?

Il giornalista ha chiesto alla conduttrice di Belve cosa pensasse del gesto di Chiara Ferragni di devolvere il proprio ricavato ad una fondazione contro la violenza di genere, Francesca Fagnani ha così risposto: “Il suo è un bel gesto” – accompagnato da – “io però sono cresciuta in una famiglia che da sempre dona quello che può tutto l’anno. Mio padre, 85 anni, l’ultimo bollettino è andato a pagarlo alle Poste pochi giorni fa”.

Insomma, sembra che ad ogni modo ci sia sempre margine di critica, probabilmente Francesca Fagnani ha sottolineato velatamente che la beneficienza andrebbe fatta tutto l’anno e non in occasioni particolari.