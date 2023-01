Applicazioni per il controllo delle spese? Le migliori sono loro

Per gestire le spese aziendali esistono numerose applicazioni tramite le quali è possibile controllare la spesa, ma anche gestire le fatture e tanto altro.

Quando si tratta di scegliere tra le varie applicazioni che sono disponibili non è sempre facile individuare quelle che possono essere le più adatte. Sono state selezionate 10 che possono aiutare.

Ad esempio vi citiamo una prima applicazione, si chiama QONTO BUSINESS tramite la quale è possibile gestire con una sola app tutti gli aspetti della finanza aziendale della propria società. Grazie a questo utilizzo è possibile sfruttare la fatturazione elettronica per creare e inviare le fatture. Inoltre l’amministratore può impostare un limite di spesa alle carte di credito connesse e quindi monitorare i flussi di denaro. Inoltre con QONTO è possibile anche digitalizzare le ricevute.

La lista completa

Revolut Business permette d’inviare il denaro in tutto il mondo con tariffe competitive, effettuare e ricevere pagamenti da un solo conto bancario. Tramite questa app si può cambiare il proprio denaro in circa 28 valute. Con Revolut Business è possibile avere carte di credito aziendali sia fisiche, sia virtuali. Questa app può essere collegata alle proprie applicazioni aziendali, per avere un funzionamento più completo. Altra app è Wise Business, con essa è possibile inviare e ricevere i pagamenti. Tra i tanti servizi che offre è possibile convertire le valute in circa 40 tipologie. Con N26 è disponibile anche il cashback. N26 Business è particolarmente indicato per i freelance. Vi è anche la funzione Statistiche, tramite la quale è possibile tenere traccia di tutte le entrate e le uscite dal conto. Le carte business disponibili sono 4. Tide Business è un’ottima app per il controllo delle spese aziendali. Gli account che è possibile aprire sono di quattro tipi diversi, la versione Cashback offre 3 carte di credito aziendali che sono gratuite; 150 trasferimenti di denaro al mese anch’essi gratuiti; prelievi con commissioni a circa 1 euro; possibilità di programmare i propri pagamenti; creazione e invio di fatture anch’esso gratuito; supporto per l’uso dell’app sia a livello telefonico, sia in-app; e cashback allo 0,5% sulle proprie spese.

Poi Brex offre due soluzioni: una per le startup e una per le aziende più grandi. I dipendenti possono aggiungere la loro carta di debito Brex così da svolgere i loro pagamenti in tutta sicurezza. Inoltre chi utilizza questa app Brex beneficia di un supporto costante. Circa Spendesk, con essa è possibile attivare un account in tre semplici passaggi. L’azienda permette di accedere sia a carte fisiche, sia virtuali, il cui flusso viene sempre monitorato dall’app in tempo reale. Con Zendesk è possibile esportare tutti i dati inerenti ai pagamenti. Soldo è un’app che permette di controllare al meglio le proprie spese aziendali offrendo delle soluzioni su misura, in particolare, per grandezza dell’azienda e per settore. Gli utenti hanno la possibilità d’inserire le ricevute delle spese sostenute con i propri soldi, in modo che l’azienda possa poi rimborsarle. Divvy è un software per il controllo delle spese aziendali ed è gratuito. Le aziende che lo utilizzano risparmiano ogni mese circa 10.000 dollari, e 12 ore per ogni utente. Chi decide di utilizzare il servizio, può ricevere comodamente delle carte da collegare al software in maniera completamente gratuita. Divvy permette di monitorare i flussi di denaro, autorizzare i rimborsi e aiutare a rintracciare gli sprechi. Altra applicazione da segnalare è Zoho, con un software per la gestione delle spese aziendali. Il software permette di gestire le spese, autorizzare i rimborsi, tracciare le spese complessive e monitorare le analisi per poter comprendere come risparmiare.