Uomini e Donne la notizia shock| Si è sposato ma subito separato

La notizia ha sconvolto i fan del noto dating show condotto da Maria De Filippi: un ex tronista molto amato si è sposato, per poi separarsi dopo pochissimo tempo. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Diversi volti sono passati per gli studi di Uomini e Donne: alcuni sono rimasti più impressi, altri invece sono finiti nel dimenticatoio. E’ difficile tuttavia dimenticare uno dei periodi più importanti per la trasmissione, relativi all’anno in cui Maria De Filippi decise di scegliere un tronista omosessuale.

Il famoso Trono Gay durò semplicemente due anni, rispettivamente con due tronisti differenti: Claudio ed Alex. In entrambi i casi, i percorsi non proseguirono nel migliore dei modi, ragion per cui alla fine la conduttrice decise di eliminare temporaneamente la nuova versione del Trono Classico. Nel primo caso infatti, per chi non dovesse averne memoria, venne alla luce lo scandalo secondo cui il tronista avrebbe ingannato la redazione, dichiarandosi falsamente single. Nel secondo caso invece, tronista e corteggiatore iniziarono un percorso al di fuori del programma, per poi lasciarsi nel peggiore dei modi. Oggi, facciamo riferimento proprio ad Alex Migliorini, ultimo protagonista del Trono Gay.

Alex Migliorini, annuncio shock sui social

In seguito alla difficile rottura con la sua scelta di Uomini e Donne, Alex Migliorini si innamorò perdutamente di un affascinante architetto, soprannominato simpaticamente Puggy. I due decisero di unirsi in matrimonio per concretizzare il proprio amore: la proposta da favola arrivò dopo qualche anno di frequentazione, immersi dall’atmosfera suggestiva del Lago di Braies. Purtroppo però, sembra che il matrimonio sia naufragato in meno di due anni.

L’annuncio ufficiale arriva dal diretto interessato, il quale ha voluto chiarire la sua posizione tramite una stories su Instagram: “Giornata di confessioni” – si legge – “Mi chiedete spesso che fine abbia fatto Puggy e dopo così tanto tempo mi sento di dirvi che con lui è già finita da tempo […] abbiamo deciso di lasciarci pur continuando ad avere un bellissimo rapporto anche non stando più insieme”. Alex ha poi spiegato di aver provato a costruire un futuro in Italia con il marito, ma di aver incontrato troppi ostacoli nel raggiungimento dei suoi desideri.

Dopo la rottura, ha provato a voltare pagina con un altro uomo, senza tuttavia trovare davvero la sua anima gemella: “Qualche tempo fa ho anche conosciuto un’altra persona” – ha spiegato – “ho provato a dare una possibilità anche a questa storia, ma purtroppo non è andata bene”.

Alex Migliorini ed Alessandro D’Amico, li ricordate insieme?

L’ex tronista Alex Migliorini scelse Alessandro D’Amico tra i corteggiatori presenti per conquistarlo. I due proseguirono la loro storia d’amore al di fuori del programma, fino ad arrivare ad una vera e propria convivenza.

Dopodiché, come spesso accade, i due hanno deciso di intraprendere strade diverse, per poi accusarsi reciprocamente sui social di falsità. Per questo motivo, Alex Migliorini ha cercato disperatamente un uomo che potesse dargli pace e serenità.