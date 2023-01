Lavatrice: come usarla senza inquinare. Il trucco super utile

Quanti di noi ci chiediamo come fare in modo di utilizzare al meglio una lavatrice senza inquinare l’ambiente.

Le domande sono molteplici in merito alla lavatrice che è uno degli elettrodomestici più utilizzati nella vita domestica di ognuno di noi. Non possiamo farne a meno. Le curiosità sono tante, ad esempio ci si chiede come non sbagliare a fare la lavatrice, come utilizzare la lavatrice per risparmiare, dove mettere il detersivo. Tante curiosità che sono importanti per imparare a utilizzare al meglio il nostro elettrodomestico.

Quello che è fondamentale sapere se vogliamo risparmiare e rispettare anche l’ambiente, è che la scelta del detersivo incide molto sull’aspetto dell’inquinamento della lavatrice. Sicuramente è possibile risparmiare ma ci sono delle cose bisogna sapere. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio quelli che sono i passaggi che non vanno mai omessi.

Cosa bisogna sapere

Sicuramente imparare a fare una lavatrice ecologica è possibile ed è fondamentale per il pianeta. Innanzitutto vi sono delle regole da seguire che vi riportiamo qui di seguito e che sono un valido aiuto per la nostra vita domestica, la salute della nostra lavatrice e quella del Pianeta. Innanzitutto focalizzarsi sull scelta dei detersivi, meglio se sono bio; dosare la quantità di prodotto, meglio che sia medio; utilizzare temperature basse per il lavaggio; non avviare il prelavaggio; impostare un programma ecologico; evitare l’ammorbidente; approfittare del pieno carico raccogliendo quanti più indumenti possibile; lavare in una fascia oraria per consumi bassi; diminuire la centrifuga. Facciamo tesoro di questi consigli appena citati e sicuramente ne trarremo un grande vantaggio. Ma un’altra domanda sorge spontanea e cioè come fare la lavatrice con il bicarbonato. Il prodotto che viene scelto di solito è l’aceto, dato che è un ottimo detergente e non inquina affatto. Si può inserire 150 g di bicarbonato nella lavatrice al posto del detersivo e dell’ammorbidente, a questo prodotto si aggiunge anche mezzo kg di sale grosso.

Il composto è sicuramente molto vantaggioso per la nostra lavatrice e il bucato che andremo a fare. Questo procedimento potrebbe aiutare a fare la lavatrice rispettando un qualcosa che è molto importante per noi, ma che spesso viene terribilmente trascurato, ossia la salute del nostro ambiente. La scelta d’ ingredienti naturali al posto di quelli chimici per fare il bucato, è sicuramente una scelta molto vantaggiosa che ci darà degli ottimi frutti a lungo andare. Una scelta naturale che rispetta il Pianeta, l’ambiente, l’ecologia e poi, fattore da non trascurare, si risparmia anche senza dover spendere tanto per detersivi che promettono a volte “falsi” miracoli ma che spesso sono troppo aggressivi per i nostri capi da lavare e anche per la nostra salute. Un’altra curiosità è che anche negli oggetti che abbiamo in casa si nascondono segreti. Un prodotto che si potrebbe utilizzare è ad esempio il classico bagnoschiuma formato grande, che normalmente utilizziamo per la nostra igiene personale quotidiana. “In un paese sottosviluppato non bere acqua. In una paese sviluppato non respirare aria.” È Jonathan Raben che ha detto questa frase che dovremmo sempre ricordare