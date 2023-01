Serena Bortone: adesso c’è la conferma| Cosa sta succedendo

Arrivano le conferme che molti telespettatori stavano aspettando. Ecco che cosa sta succedendo a Serena Bortone

Negli ultimi giorni la trasmissione di Rai 1 è stata protagonista di numerosi rumors su quella che è la reale protagonista del programma del primo pomeriggio televisivo. Indiscrezioni clamorose che potrebbero cambiare il futuro della trasmissione.

Sono in tantissimi, infatti, i telespettatori che attendono con ansia di capire cosa ci sia di vero su quelle che sono le ultime voci sulla trasmissione. Ma dopo tanta attesa, adesso c’è la conferma. Ecco che cosa sta succedendo a Serena Bortone.

Arriva la conferma su Serena Bortone

Potrebbero esserci molti stravolgimenti per quanto riguarda uno dei programmi pomeridiani più seguiti in casa Rai. Stiamo parlano di “Oggi è un altro giorno” e di quelle che da giorni si stanno susseguendo come interessantissime indiscrezioni. Ma, più di un chiacchiericcio generale e poco fondato, ci sono delle novità particolarmente attese e per nulla positive per più appassionati. Arriva infatti la conferma su Serena Bortone.

Secondo alcune voci diffuse negli ultimi giorni, infatti, Serena Bortone sta per lasciare in maniera definitiva la trasmissione televisiva. Sarebbero Salvo Sottile e Pierluigi Diaco i due conduttori in pole position per una sua eventuale sostituzione, anche se c’è chi sta proponendo il nome di Caterina Balivo, per un incredibile ritorno in Casa Rai.

“Praticamente certa la conferma di Oggi è un altro giorno e della sua conduttrice, Serena Bortone – ha smentito in un articolo TvBlog- anche per la prossima stagione televisiva”. Secondo il sito specializzato nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana, infatti, squadra che vince non si cambia.

Serena Bortone confermata per la prossima stagione

Dunque, la stagione 2023/2024 di Oggi è un altro giorno sarà caratterizzata da una conferma dei protagonisti della trasmissione televisiva, tra cui soprattutto la presentatrice Serena Bortone. Sono infatti state smentite in maniera categorica e senza alcuna incertezza le voci che volevano un cambio alla guida della trasmissione televisiva.

Secondo i dati auditel, infatti, il programma televisivo condotto dalla brillante giornalista ha raggiunto grandi risultati in termini di ascolti e share. Le modifiche applicate nell’ultima stagione, che ha visto lo show andare verso uno spettacolo più di intrattenimento, hanno dato grandi frutti e questo è valsa la conferma per gran parte del team.