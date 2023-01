Sanremo 2023 ecco il vincitore| Ma com’è possibile?

Il Festival di Sanremo tornerà sul piccolo schermo il 7 febbraio, per poi concludersi dopo cinque serate. Eppure, sembra che si conosca già il nome del vincitore: com’è possibile? Vediamo insieme i dettagli.

Amadeus si prepara alla quarta conduzione del Festival di Sanremo, nel frattempo alcune indiscrezioni confermano l’identità del vincitore.

Il Festival di Sanremo tornerà sul piccolo schermo nella prima serata del 7 febbraio, per poi proseguire fino al sabato successivo. Il direttore artistico ha avuto modo di ascoltare oltre 300 brani inediti, per poi selezionare i 28 partecipanti in gara presso il Teatro dell’Artiston. Ormai, sembra che la produzione non riesca a rinunciare alla spontaneità e simpatia di Amadeus, il quale tuttavia dovrà affrontare il contest musicale senza la sua storica spalla: Rosario Fiorello. Nell’edizione corrente infatti, oltre al supporto di quattro donne straordinarie, il conduttore de’ I soliti ignoti godrà del sostegno del talentuoso Gianni Morandi, volto storico del panorama musicale italiano.

In data 16 gennaio, la stampa ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprima i 28 brani in gara, di conseguenza la loro opinione ha fatto presagire riguardo ad un papabile vincitore. Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato, eppure sembra che il cantante misterioso abbia già il trofeo in tasca. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Sanremo 2023, l’indiscrezione conferma il nome del vincitore del Festival

L’edizione corrente entrerà nella storia del contest musicale, in quanto assisteremo all’epocale ritorno di cantanti particolarmente conosciuti ed apprezzati dal pubblico italiano. Prima fra tutti, Giorgia si esibirà nuovamente al Teatro dell’Ariston, dopo oltre vent’anni di lontananza; in secondo luogo, anche Marco Mengoni tenterà nuovamente il tutto per tutto con il brano Due vite. A questo proposito, sembra che la stampa abbia già decretato il vincitore del Festival: stiamo parlando proprio dell’interprete di L’essenziale, responsabile di aver conquistato il cuore dei critici e dello stesso Amadeus. In seguito ai commenti pubblicati dalla stampa infatti, il cantante è salito in vetta alle classifiche, tanto che molti utenti hanno espresso massima trepidazione per il debutto del brano misterioso.

Ruolo fondamentale è giocato dal televoto, secondo fattore che sostiene la convinzione secondo cui Marco Mengoni potrebbe vincere Sanremo 2023. Il cantante infatti vanta un largo seguito, soprattutto se lo confrontiamo con gli altri artisti in gara. L’unico che potrebbe davvero ostacolare la sua vittoria rimane Ultimo, da sempre apprezzato dalla generazioni giovani.

Festival di Sanremo 2023, ultimi preparativi prima del grande debutto

Amadeus ha rinunciato a Rosario Fiorello, ma ad ogni modo verrà sostenuto da personalità incredibili. In prima ed ultima serata, il conduttore godrà della presenza dell’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, in seconda serata, sarà la volta di Francesca Fagnani, seguita poi da Paola Enogu, Chiara Fracini ed infine nuovamente Chiara Ferragni.

Gianni Morandi invece rappresenterà una presenza costante per il conduttore, vero ed unico sostituto dell’iconico Rosario Fiorello, impegnato al momento con Viva Rai2. Sembra tutto pronto, mancano pochissimi giorni al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo.