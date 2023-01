Benzina: ecco dove costa meno. Automobilisti in fila

L’argomento tanto discusso che riguarda la benzina è oramai acceso. Si assiste a una vera caccia ai distributori di carburante più economici.

In attesa che qualcosa cambi in merito alle accise e al tanto discusso caro carburante, sperando che ci sia davvero un aiuto per gli automobilisti, questi ultimi continuano a monitorare quelli che sono i luoghi di maggior convenienza per effettuare il pieno carburante alla propria vettura.

Oltre a coloro che si concentrano sui distributori più convenienti in fatto di euro al litro sul territorio italiano, ci sono anche coloro che preferiscono andare all’estero facendo qualche chilometro in più per risparmiare. Questo riguarda soprattutto coloro che vivono a ridosso dei confini italiani e che hanno meno chilometri da percorrere per uscire dall’Italia. Cerchiamo di comprendere meglio questo aspetto che forse potrebbe soddisfare gli automobilisti italiani scontenti del caro carburante.

Cosa sta accadendo nei distributori di carburante

Il luogo che adesso è molto richiesto dagli automobilisti italiani per effettuare il pieno carburante è San Marino, il prezzo qui si aggira intorno a 1,50 euro. Non dimentichiamo che la Repubblica di San Marino è uno stato indipendente. Questo attira in particolar modo coloro che sono residenti tra Pesaro e Fano. Per questi automobilisti si tratta di un risparmio di decine di euro, quindi non è un risparmio da poco. Altro aspetto da considerare è la Smac Card, si tratta di una carta sconti una tantum al costo di 15 euro che permette di guadagnare tra i 5 e i 6 euro a pieno carburante per la vettura. Il bonus che viene accumulato può essere poi speso sul posto nei negozi e nei supermercati. Non dobbiamo dimenticare che con l’Italia vige un accordo di buon vicinato, in cui San Marino deve impegnarsi a rispettare delle regole ossia stabilire sul proprio territorio un prezzo dei carburanti che non deve risultare inferiore a quello praticato sul resto dell’ Italia.

Questo cosa significa allora per la convenienza degli automobilisti che si recano adesso a San Marino per fare il pieno carburante? Il risultato è che anche a San Marino fare il pieno carburante diventerà quindi meno conveniente di quanto invece lo fosse prima. Si assisterà a una variazione del prezzo a causa dell’Iva, ma si parla di una variazione minima e non sufficiente per fare in modo che prosegua l’esodo. Dobbiamo precisare che non c’è solo San Marino tra le mete che sono preferite dagli italiani per effettuare il pieno carburante della propria vettura. Infatti non dobbiamo dimenticare la Slovenia, dove il carburante tra benzina e diesel difficilmente supera la cifra di 1,5 euro al litro. Ecco quelli che risultano essere i distributori del carburante più frequentati, parliamo di quelli di Fernetti a Trieste, quello che divide Gorizia da Nova Gorica e quello di Vencò, sul Collio friulano, a pochi chilometri da Neblo. Oltre ad avere delle code qui ve ne sono anche ai distributori di Sezana, a ridosso di Opicina e di Rabujese in direzione dell’Istria. Ovviamente il tutto va a vantaggio dei residenti più vicini al confine friulano, parliamo soprattutto quelli dell’area triestina e goriziana.