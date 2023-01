Gambe snelle? | Ecco la soluzione che fa per te

La nostra forma fisica dipende sicuramente dallo stile di vita che indentiamo seguire; ad ogni modo, anche il tipo di abbigliamento che scegliamo può fare davvero la differenza. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Partiamo dal presupposto che non esiste una regola di look generale, ognuno deve adattare il proprio abbigliamento alla forma del corpo.

Il corpo femminile cambia a seconda della persona: ci sono donne che vantano delle curve più evidenti, altre possiedono un punto vita da urlo, altre ancora appaiono più snelle e longilinee e così via. A seconda della forma del proprio corpo, ognuno di noi seleziona dei capi di abbigliamento volti a valorizzare i nostri pregi e minimizzare i “difetti”. Per questo motivo, è difficile stabilire delle regole generali nella scelta dei propri outfit, i quali andrebbero scelti anche sulla base del colore che ci dona maggiormente.

E’ risaputo ad esempio che il bianco tenda ad allargare le forme, il nero sfina – di conseguenza, se indentiamo valorizzare le linee, apparendo più snelle, dovremo necessariamente ricorrere a capi di abbigliamento più scuri. Infine, il tipo di tessuto e la forma rappresentano fattori fondamentali per la corretta aderenza sul nostro corpo. Approfondiamo insieme l’argomento.

Outfit, il segreto per avere delle gambe super snelle

Al giorno d’oggi esistono moltissime tipologie differenti di pantaloni o jeans: skinny, a zampa, a palazzo, morbidi, push up, a vita alta, vita bassa, vita media e così via. Di conseguenza, un’offerta così ampia ci consente effettivamente di scegliere il capo di abbigliamento più adatto a noi e alle nostre esigenze. Il nostro obiettivo consiste nello snellire le gambe e i fianchi? In questo caso, vanno evitati i pantaloni a zampa, così come a vita media o bassa. Fondamentalmente, la linea a vita alta consente di avvolgere maggiormente i glutei e i fianchi, apparendo in tal modo più longilinee e proporzionate; inoltre, i jeans (o pantaloni) a zampa tendono a smorzare la figura, motivo per cui sarebbe meglio prediligere un modello skinny oppure push up.

Per quanto concerne il colore, come abbiamo anticipato precedentemente, sarebbe meglio evitare i colori chiari, in quanto non fanno altro che allargare la figura. Questo non corrisponde ovviamente all’obbligo di acquistare capi neri, possiamo infatti scegliere anche il blu scuro, grigio, verde militare e qualsiasi altro colore che contenga una componente più scura nella sua tonalità. Ora, vediamo insieme nello specifico il modello di pantaloni morbidi oppure a palazzo.

Pantaloni morbidi, snelliscono la figura?

Il pantalone morbido rappresenta un vero e proprio capo must have, tuttavia andrebbe adattato anch’esso alla nostra figura. In generale, il potenziale del pantalone a palazzo appare evidente laddove possediate un punto vita particolarmente stretto. Indossare questo modello, magari con un maglioncino più corto e un tacco, vi aiuterà a slanciare la figura.

Laddove invece il vostro punto vita non appaia particolarmente evidente, consigliamo di prediligere i pantaloni skinny, sicuramente più adatti al vostro corpo. Ad ogni modo, ricordatevi che il capo di abbigliamento deve piacere a voi in primis. Se vi sentite belle ed affascinanti con un pantalone – qualsiasi sia la sua forma – nessuno vi vieta di acquistarlo e sfoggiarlo con orgoglio.