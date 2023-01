Uomini e Donne: Gianni non sa cosa fare | Ecco cosa succede

Scoppia il caos all’interno degli studi Mediaset di Uomini e Donne: Maria De Filippi perde la pazienza e Gianni Sperti viene completamente travolto dalla rabbia. I due volti storici del programma sembrano esausti.

La conduttrice è satura dei comportamenti immaturi dei partecipanti del Trono Over, mentre Gianni Sperti appare sconvolto di fronte alle dichiarazioni di un cavaliere.

I partecipanti del Trono Over mostrano degli atteggiamenti decisamente infantili e poco maturi, soprattutto se confrontati con i tronisti e i corteggiatori molto più giovani. Nel corso della puntata in onda giovedì 19 gennaio, persino Maria De Filippi è dovuta intervenire, esausta dai continui interventi senza senso del parterre maschile ai danni delle dame. In particolare, il caos è scoppiato in seguito alla presa di coscienza del fascino della new entry, Alessandro Sp. A quanto pare, i partecipanti non amano particolarmente il cavaliere e sostengono fermamente che stia prendendo in giro la redazione di Uomini e Donne.

Sono Cristina, Pamela, Gemma e Desdemona le dame che hanno deciso di frequentare il nuovo cavaliere napoletano. La discussione nasce principalmente sulla presenza di Gemma, molto più grande rispetto allo stesso Alessandro. Armando è intervenuto, accusando sia il cavaliere che la dama Cristina di falsità; dopodiché, anche la frequentazione precedente di Desdemona ha voluto dire la sua. In studio è scoppiato il caos!

Il branco contro il nuovo cavaliere, Maria De Filippi interviene in sua difesa

Desdemona ha frequentato per un paio di mesi Alessandro, per poi notare la new entry Alessandro Sposito – motivo per cui ha deciso di iniziare un percorso anche con il nuovo cavaliere napoletano. A quel punto, Alessandro ha attaccato Desdemona, accusandola di essere falsa e opportunista. Peccato che quest’ultimo nel frattempo sarebbe uscito con ben tre donne diverse (Pamela e Paola). Maria De Filippi ha quindi perso la pazienza ed è intervenuta: “Qual è il vostro problema?” – rivolgendosi al parterre maschile – ” […] In tre ore di registrazione, l’unico intervento rispettabile di un uomo verso una donna che ho sentito è quello di Alessio”.

Sostanzialmente, la conduttrice ha lamentato l’arroganza degli uomini che, di fronte al comportamento sfuggente delle dame, le accusano quando – in realtà – loro stessi non si sono mai comportati correttamente nei loro confronti. Del resto, la parità vale per tutto, non è così? Esausta dai continui litigi, Maria De Filippi ha voluto chiarire anche la frequentazione di Armando con Andre. A quel punto, Gianni Sperti è rimasto senza parole.

Armando chiude la frequentazione con una dama, il motivo lascia Gianni Sperti di stucco

Nelle scorse registrazioni, una giovane ragazza ha scelto di corteggiare il cavaliere napoletano Armando Incarnato. La conoscenza non è andata nel migliore dei modi e – nonostante il cavaliere abbia sostenuto di essere stato chiaro con Andre – quest’ultima ha spiegato di non aver compreso i motivi della chiusura. A quel punto, Incarnato ha fatto intuire che la ragazza soffre di un disturbo alimentare, ragion per cui non si è sentito di proseguire con la frequentazione. Gianni è rimasto senza parole.

“E’ un uomo di basso livello” – ha esordito lo storico opinionista – “Trova questa motivazione come una scusa per non conoscerla. Questo disturbo l’ho avuto anche io, dallo psicologo ci vado anche io e non è un problema” – ha poi concluso – “[…] Ti auguro di avere questi problemi e di trovarsi davanti una donna che ti dice che non può parlarne”. Insomma, sicuramente Armando ha tutto il diritto di non prendersi carico di una tale responsabilità, ma non avrebbe dovuto utilizzare il disturbo alimentare come motivazione per chiudere con la giovane Andre.