Samuel Peron e Gina Lollobrigida| La confessione arriva solo adesso

In occasione della scomparsa di Gina Lollobrigida, lo storico ballerino professionista Samuel Peron ricorda la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Il volto Rai ha rivelato un aneddoto incredibile sull’attrice.

Samuel Peron deve la sua notorietà alla trasmissione targata Rai, condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Edizione dopo edizione, il ballerino ha avuto modo di confrontarsi con diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Dive del cinema e della televisione si affidavano al suo talento, in modo da poter offrire al pubblico esibizioni incredibili. Nel corso dell’edizione appena conclusa – precisamente il 23 dicembre 2022 – Samuel Peron ha avuto modo di ballare insieme ad Iva Zanicchi, permettendole di aggiudicarsi il quinto posto. Nonostante le critiche e le accuse frequenti da parte di Selvaggia Lucarelli, le performance della cantante sono state apprezzate particolarmente dal pubblico, complice sicuramente il rapporto di stima e fiducia instaurato tra professionista e allieva.

Il legame tra Iva Zanicchi e Samuel Peron si è poi concretizzato con la nascita del primogenito del ballerino: la cantante ha ammesso di vedere il piccolo Leonardo come un vero e proprio nipote. Oltre ad Iva Zanicchi, il ballerino ha avuto la possibilità di ballare con un’altra diva della televisione e del cinema: stiamo parlando di nientepopodimeno che di Gina Lollobrigida.

Samuel Peron, la rivelazione scioccante su Gina Lollobrigida

Nel 2016, il programma Ballando con le stelle ebbe l’onore di ospitare Gina Lollobrigida come ballerina per una notte. L’iconica diva del cinema internazionale offrì al pubblico una performance memorabile, accompagnata proprio da Samuel Peron. Quest’ultimo, ospite nella trasmissione Oggi è un altro giorno, ha rivelato degli aneddoti interessanti rispetto alla sua esperienza. “Aveva appena avuto una frattura al bacino” – ha ammesso – “Era caduta e si era fatta male. E nonostante tutto si impegnò tantissimo e si presentò in pista”. A quanto pare, Gina Lollobrigida decise di esibirsi lo stesso, anche di fronte al dolore lancinante dovuto dalla frattura e dalla caduta. All’epoca, la diva del cinema aveva quasi novant’anni, dettaglio che non le impedì di perseguire il suo obiettivo.

Di fronte ad una rivelazione di questo tipo, la conduttrice Serena Bortone è rimasta senza parole. Considerando che molte partecipanti più giovani hanno deciso di rinunciare di fronte ad una semplice slogatura. Ricordiamo ad esempio che la stessa vincitrice dell’edizione corrente – Luisella Costamagna – si è allontanata dal programma per diverse puntate in modo da riprendersi.

Oggi è un altro giorno, puntata interamente dedicata all’iconica attrice

L’ultima puntata in onda è stata interamente dedicata all’iconica attrice italiana, la scomparsa di Gina Lollobrigida – avvenuta precisamente il 16 gennaio 2023 – ha scosso profondamente l’opinione pubblica.

Serena Bortone ha così ripercorso nel dettaglio i momenti salienti della carriera della diva italiana, esplorando gli aspetti più profondi della sua personalità. Ospite in studio anche l’amica di Gina Lollobrigida, Tiziana Rocca: “La sentivo sempre per sapere come stava, per me è un colpo al cuore improvviso, perdiamo una persona incredibile, che ha lottato fino alla fine”.