Francesca Fialdini infiamma il gossip | Da non credere

La talentuosa giornalista e conduttrice di Da noi ha ruota libera ha vuotato il sacco: a quanto pare, Francesca Fialdini ha un nuovo fidanzato, responsabile di averle rubato il cuore. Vediamo insieme tutti i dettagli.

L’indiscrezione vede finalmente la sua conferma ufficiale: Francesca Fialdini ha dichiarato di essere follemente innamorata di un uomo misterioso.

Sono davvero pochi i personaggi dello spettacolo che riescono effettivamente a mantenere una certa privacy in relazione alla propria vita privata. Nel momento in cui la reale notorietà giunge alla nostra porta, questo contempla anche il confronto continuo con paparazzi, fan e riveste di gossip particolarmente curiose ed invadenti. Per questo motivo, è sufficiente godersi una passeggiata in compagnia del proprio partner, per poi ritrovare i giornali scandalistici tappezzati di foto e scoop esclusivi. Separare la carriera professionale dalla vita privata si trasforma in una vera missione per tutti coloro che vantano un certo seguito.

Eppure, esistono dei personaggi che riescono effettivamente a mantenere i propri segreti, o meglio a tutelare gli aspetti più importanti, profondi e privati della propria esistenza. Tra di essi, troviamo anche Francesca Fialdini – conduttrice di Da noi a ruota libera. A quanto pare, la giornalista ha un nuovo fidanzato, la notizia è stata confermata dalla diretta interessata.

Francesca Fialdini, un uomo misterioso le ha rubato il cuore

E’ stata la stessa giornalista e conduttrice ad ammettere di essere fidanzata, se così non fosse stato, probabilmente non saremmo mai venuti a conoscenza della situazione sentimentale di Francesca Fialdini. Questo perché, tra i personaggi del mondo dello spettacolo a livello nazionale, l’iconica conduttrice Rai si è rivelata particolarmente brava ed ingamba rispetto alla tutela della propria privacy. “Ho un fidanzato, ma non voglio esporlo” – ha dichiarato, scelta sicuramente saggia rispetto all’invadenza dilagante dei followers e degli stessi paparazzi – “Ci stimiamo, c’è un bello scambio mentale e ridiamo tanto”.

La conduttrice ha ammesso di trovarsi in sintonia con il proprio fidanzato soprattutto in relazione all’indipendenza reciproca: “Di lui mi fido, ma non sono una che si affida” – ha specificato – “Ho la mia casa e mi piace fare tante cose da sola”. Francesca Fialdini ha poi raccontato di aver vissuto una brutta esperienza con un ex fidanzato di Lecco: l’uomo infatti le avrebbe detto che – laddove avessero voluto concepire un figlio – la conduttrice avrebbe dovuto rinunciare alla sua carriera, compromesso che la giornalista ha rifiutato categoricamente.

I buoni propositi per l’anno nuovo, i desideri della conduttrice

Francesca Fialdini ha dichiarato di voler dedicare molto più tempo ai viaggi, prima fonte di ispirazione della conduttrice di Da noi a ruota libera. Ci sono moltissimi posti che vorrebbe vedere, motivo per cui si sta organizzando affinché ciò avvenga nell’anno corrente.

“Vorrei tornare a viaggiare” – ha dichiarato – “Ci sono tanti posti da vedere: Giordania, Israele e Libano, e New York dove non sono mai stata. L’importante è partire non sedersi”. Che Francesca Fialdini abbia programmato questi viaggi in dolce compagnia? Staremo a vedere! Nel frattempo, l’identità dell’uomo misterioso rimane sconosciuta.