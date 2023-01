Uomini e Donne anticipazioni | Nuovo trono a rischio

Arrivano le interessanti anticipazioni di Uomini e Donne. Adesso il nuovo trono è a rischio: ecco che cosa succederà

Finalmente arrivano le nuove anticipazioni di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. In molti si sono appassionati alle vicende dei concorrenti in gara e vorrebbero sapere di più su quello che succederà, anche rovinandosi quella che comunemente definiamo “suspense”.

Non ci sarà alcuna scelta per quanto riguarda Federico Nicotera e Lavania Mauro. I due sembrerebbero ancora indecisi e vorrebbero continuare ancora nella valutazione delle ipotesi in campo. Ci sono infatti ancora molti ostacoli tra i due e per loro sarebbe molto bene valutare attentamente. Ecco quindi che cosa succederà e che cosa dicono le anticipazioni di Uomini e Donne.

Cosa dicono le anticipazioni di Uomini e Donne

Nella puntata del 12 gennaio di Uomini e Donne è tornato in studio Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, quindi, è ancora in corsa e tutto il resto è stato smentito. SI era infatti iniziata ad espandere la voce secondo cui il cavaliere sarebbe stato espulso dopo il rimprovero di Maria De Filippi. Tuttavia, sembra che l’uomo abbia deciso di prendersi una piccola pausa dal programma.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne Federico Nicotera ha portato in esterna Alice e le ha permesso di conoscere suo nonno. Mentre con Carola c’è stato uno scambio di battute al di fuori dello studio di Uomini e Donne: i due hanno litigato in maniera vistosa, mentre Carola ha affermato di essersi accorta che un mese fa si stava innamorando di lui. Tuttavia, sembra che ora le cose non siano più così e che la donna abbia cambiato i propri sentimenti.

La bionda ha infatti affermato che intende dire di no se dovesse fare una nuova scelta. Carola e Federico, infatti, continuano a litigare, mentre la Carpinelli ha confermato che “lui è rimasto molto male”. A questo punto Carola si è messa a piangere e ha risposto ad alcune domande di Gianni Sperti, ammettendo di tenere ancora un po’ a Federico.

A questo punto Maria ha chiesto a Federico con chi vorrebbe ballare e, a quel punto, il ragazzo ha fatto il nome di Carola. Una scelta che ha fatto arrabbiare Alice, la quale ha deciso di lasciare lo studio apparentemente arrabbiata.