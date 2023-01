Uomini e Donne Tina si scatena | Ecco perché si è arrabbiata con lui

Caos negli studi di Uomini e Donne, Tina Cipollari si scaglia contro il cavaliere napoletano. L’opinionista infatti conferma l’opinione che ha sviluppato nel corso delle puntate. Scopriamo insieme cos’è successo.

L’opinionista conferma il suo pensiero e si scaglia contro il cavaliere napoletano, negli studi di Uomini e Donne scoppia il caos per l’ennesima volta.

Nella puntata in onda ieri – 11 gennaio 2023 – sicuramente non sono mancati i colpi di scena. E’ da considerarsi chiusa definitivamente la frequentazione tra Riccardo e Gloria, i due, dopo diversi tiri e molla, hanno convenuto di interrompere la conoscenza. Il cavaliere pugliese di mostra per l’ennesima volta di non avere le idee chiare. La sua continua confusione e il tentativo di recriminare alla dama romana comportamenti fasulli, ha spinto Gloria ad allontanarsi definitivamente dall’ex fidanzato di Ida Platano. Si tratta ad ogni modo di un risvolto prevedibile, dato che Guarnieri ha sempre sottolineato di non provare un sentimento per la giovane donna dagli occhi di ghiaccio.

Nel frattempo, Gloria ha accettato di buon grado un nuovo corteggiatore. Ci auguriamo che la new entry possa soddisfare i desideri di amore e di stabilità espressi dalla dama. Riccardo, dal canto suo, ha continuato a lanciare frecciatine, sostenendo di non essere mai compreso dallo studio e dalla donna del momento. Dopodiché, il focus si è spostato su Biagio Di Maro.

Tina Cipollari furiosa, l’opinionista contro Biagio Di Maro

Biagio Di Maro avrebbe iniziato una frequentazione con la new entry romana Saura, peccato che il tutto si è concluso con un nulla di fatto. A quanto pare, il cavaliere napoletano desiderava ricevere più attenzioni e – trovandosi di fronte ad una donna matura e forte – si è reso conto di non essere compatibile con l’ipotetica corteggiatrice. Saura infatti, contrariamente alle dame che hanno frequentato Biagio precedentemente, ha dichiarato subito di non aver intenzione di corteggiare il cavaliere, bensì semplicemente di seguire una conoscenza lineare. Inoltre, Saura ha notato dei comportamenti che non le sono piaciuti particolarmente. Tina Cipollari ha così confermato il suo pensiero sul partecipante del parterre maschile.

Biagio Di Maro, ennesima figuraccia negli studi di Uomini e Donne

Cosa ha scatenato l’ira di Tina Cipollari? Il fatto è questo: Saura ha spiegato di essersi sentita male il giorno dopo la registrazione, reduce da un’operazione molto delicata affrontata anni fa. Biagio aveva espresso il desiderio di vederla struccata in videochiamata; rispetto alle sue condizioni di salute, Saura ha rifiutato l’invito del cavaliere napoletano. Nonostante questo, Biagio ha deciso di chiamare comunque la dama romana, non curante del desiderio da lei espresso.

“Ma sei proprio invadente!”– ha esordito l’opinionista – “Perché la volevi vedere struccata? Squallore di uomo…quanto sei squallido” – sono state le parole di Tina Cipollari. Gianni Sperti si è visto d’accordo con la collega: “E’ orribile il fatto che abbia insistito a farti la videochiamata nel vederti struccata, per capire se gli piacevi o meno”. Di fronte al comportamento di Biagio, Saura ha deciso di chiudere la frequentazione ed ha abbandonato gli studi di Uomini e Donne.