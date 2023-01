Cervello: ecco il miglior integratore, rimarrai stupito

Il cervello è un organo molto importante del nostro corpo. L’omega 3 è sicuramente un qualcosa che non deve mai mancare nella nostra dieta.

Ma attenzione dato che l’omega 3 non è l’unico integratore per la salute del nostro cervello. Infatti a tal proposito va sottolineato che vi sono altri integratori che se vogliamo dirla tutta hanno un ruolo forse più rilevante per la salute del nostro cervello, rispetto ai grassi contenuti nell’omega 3 che sicuramente è prezioso.

Entriamo nel dettaglio per scoprire quale altre fonti sono indispensabili per “alimentare” il cerevllo”. Parliamo a questo punto dei flavonoidi, gli antociani, gli antiossidanti e i grassi monoinsaturi che rientrano tra quegli elementi che sono davvero importanti per la salute del nostro cervello. Non dobbiamo mai dimenticare che le vitamine del gruppo B sono davvero molto preziose, una fonte indispensabile a cui il nostro organismo non deve mai rinunciare se vuole vivere bene e in salute.

Il nutrimento giusto per la nostra salute

Quando si parla di vitamine del gruppo B parliamo delle seguenti che appartengono ai relativi gruppi indicati, ossia B1, B2, B3, B6, B9 e B12. Sono davvero delle fonti preziose per la salute complessiva del nostro cervello. Alcune di queste vitamine hanno un ruolo molto importante ossia quello preziosissimo di ridurre il rischio di declino cognitivo che è associato a delle malattie molto diffuse, come ad esempio la demenza e i disturbi neurologici. A questo si aggiunge un qualcosa di molto importante ossia la produzione di neurotrasmettitori, i quali hanno un ruolo decisivo e fondamentale per quanto riguarda le importanti relazioni che si innescano tra il cervello e il resto del corpo, che sono fondamentali proprio per la i nostri gesti quotidiani. Se il cervello non stimola il corpo dando degli impulsi, sarebbe tutto impossibile. Soffermiamoci in modo specifico su una vitamina del gruppo B che è molto importante, ossia la vitamina B6 che ha un ruolo molto rilevante circa la sintesi dei neurotrasmettitori, parliamo a tal proposito delle dopamina e della serotonina, queste hanno un ruolo davvero decisivo circa il nostro umore.

Se siamo tristi, felici, depressi, eccitati e tanto altro, il tutto dipende da loro. Un aspetto della vitamina B è che si discioglie in acqua e quindi il nostro corpo non è assolutamente in grado di accumulare, fatta eccezione della vitamina B12, la quale invece viene trattenuta da un organo molto importante del nostro corpo, ossia il fegato. Queste sostanze di cui stiamo parlando sono davvero molto importanti per il nostro organismo e la nostra salute e vanno assolutamente assunte. I modi per farlo sono sicuramente quelli canonici attraverso l’alimentazione. Il motivo di questa assunzione risiede nel fatto dato che il nostro organismo non è in grado di sintetizzarle da solo e qualora lo faccia non è assolutamente sufficiente. Quindi cerchiamo, per la nostra salute e quella del cervello soprattutto, di non far mancare mai al nostro organismo questo prezioso apporto di vitamine del gruppo B. La salute parte anche e soprattutto dal cervello, senza il quale la nostra vita non sarebbe quella che dovrebbe essere.