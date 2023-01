Macchina senza assicurazione? Questo lo devi sapere

L’assicurazione per l’auto è obbligatoria seppur ci sono degli evasori in merito. Un’auto non assicurata comporta molti rischi per il proprietario della vettura.

Spesso si sottovaluta questa esenzione spontanea che riguarda il pagamento dell’assicurazione auto da parte del proprietario. Non si conoscono realmente i rischi, o a volte si sottovalutano. Non tutti sanno che se si parcheggia l’auto non assicurata in luoghi privati che non sono sicuri, il tutto può essere sanzionabile. Sia il Codice della strada che il del Codice delle assicurazioni private sottolineano nelle loro norme che tutte quelle auto che sono in sosta su strade a uso pubblico sono considerate auto in circolazione.

Accade che il proprietario decida di non rinnovare la polizza, ma a questo punto è fondamentale sapere dove parcheggiare un’auto senza assicurazione e quindi senza rischiare di contrarre delle multe. Molti pensano che anche se un’auto non è assicurata la si possa parcheggiare tranquillamente in strade private, ma purtroppo la Legge non afferma questo. Vi è una confusione circa la circolazione della vettura non assicurata e la sosta della stessa. Cerchiamo di fare luce per comprendere meglio come evitare spiacevoli imprevisti e sanzioni.

Cosa c’è da sapere

Le strade private sono accessibili al pubblico e alla circolazione. Non bisogna dimenticare che l’auto potrebbe essere coinvolta in sinistri oppure, peggio ancora causare dei veri e propri danni. Basti pensare che quando una vettura è in sosta potrebbe avere dei guasti al freno a mano. A questo punto citiamo il caso di una multa a discapito della la sosta di un’auto non assicurata in una strada privata. Il verbale ha trovato un ulteriore riscontro con la sentenza n. 37851/2022. La Cassazione ha definito non contestabile l’obbligo assicurativo in un parcheggio che risulta essere aperto alla circolazione. Altro aspetto importante riguarda la definizione di strada e a tal proposito l’uso pubblico significa il rispetto del Codice della strada.

A questo punto quello che è possibile fare è parcheggiare un’auto non assicurata solo in luoghi privati che non risultano accessibili al pubblico, parliamo quindi di garage e box auto. Ovviamente molti sono i dubbi e a questo punto si consiglia di rivolgersi agli sportelli del comune di riferimento, per fare chiarezza circa le strade e dove è possibile la sosta di vetture non assicurate. Facciamo luce si alcuni aspetti. Per i veicoli senza assicurazione oppure per quelli in cui l’assicurazione è scaduta da più di 15 giorni, senza alcun rinnovo da parte del proprietario, sono previste le seguenti sanzioni. La sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro. Il sequestro del veicolo. La confisca del veicolo. Quest’ultimo procedimento avviene se non vengono pagati multa, oneri per il trasporto, e la custodia del veicolo rimosso. Accade però che la sanzione amministrativa potrebbe essere ridotta a 1/4 solo nei seguenti casi: Il rinnovo della polizza entro 30 giorni dalla scadenza. La demolizione e radiazione del veicolo. Attenzione, la sanzione non è prevista per tutti quei veicoli che risultano essere inadatti alla guida e per questi veicoli sussiste il divieto di sostare in strade pubbliche, altrimenti si è soggetti alla sanzione da 300 a 6.000 euro.