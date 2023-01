Giovanna Civitillo a Verissimo | Un fiume in piena

Giovanna Civitillo, ospite da Silvia Toffanin, si è lasciata andare alle lacrime. Leggiamo insieme le dichiarazioni dell’ex ballerina.

Ospite a Verissimo ed intervistata dalla padrona di casa Silvia Toffanin, Giovanna Civitillo si è lasciata andare ad un mare di emozioni.

Come spesso accade, gli interventi dei personaggi noti si concentrano su due aspetti fondamentali: carriera e vita privata. La moglie di Amadeus ha ammesso di sentirsi incredibilmente soddisfatta in entrambi gli ambiti. A livello professionale, l’ex ballerina ha avuto la possibilità di confrontarsi con moltissimi volti noti del mestiere – da Heather Parisi a Lorella Cuccarini, fino ad arrivare a Raffaella Carrà ed Alessandra Martinez. Tale occasione le ha permesso di crescere artisticamente, fino ad affermarsi stabilmente nel panorama televisivo italiano. Poi, è arrivato l’amore.

Il sentimento nato per il conduttore de’ I soliti ignoti ha letteralmente travolto la giovane ballerina dell’epoca. Inizialmente, Giovanna si mostrava distaccata e scettica, nel tentativo di capire se l’interesse di Amadeus fosse vero o meno. Poi, i due sono diventati inseparabili, tanto che lei stessa ha sottolineato di non aver mai sviluppato dei dubbi riguardo il suo matrimonio. Un rapporto così bello si è poi concretizzato nel 2009 con la nascita del piccolo Josè Alberto, primogenito della coppia.

Giovanna Civitillo e Silvia Toffanin bypassano il tema Sanremo: i rapporti sono tesi?

L’intervista ha emozionato gran parte dei telespettatori, tuttavia alcuni utenti hanno notato un dettaglio particolare. Le due infatti non hanno affrontato il tema relativo al Festival di Sanremo. Approfondiamo insieme l’argomento nel dettaglio: nei giorni scorsi, si è diffusa la notizia secondo cui Silvia Toffanin avrebbe rifiutato la co-conduzione del Festival per la seconda volta. La conduttrice infatti ha dichiarato di non sentirsi all’altezza del ruolo e di essere impegnata tra l’altro nel suo amato programma di punta. Peccato che Amadeus ha poi spiegato di aver chiesto a Silvia Toffanin di partecipare all’edizione del 2020, non quella del 2023.

L’agente della Toffanin aveva chiarito di aver ricevuto una richiesta di partecipazione anche per l’edizione del prossimo febbraio; in sostanza, abbiamo assistito ad un battibecco indiretto tra la compagna di Piersilvio Berlusconi e Amadeus. Per questo motivo, i telespettatori di Verissimo si sarebbero aspettati un chiarimento in occasione dell’ospitata della Civitillo. Forse l’intenzione stessa di invitare la moglie del conduttore rappresenta una prova della pace tra i due colleghi Rai e Mediaset? Purtroppo, non ci è dato saperlo.

Amadeus si prepara alla quarta conduzione del Festival di Sanremo

Nonostante qualche battibecco, l’intervista di Silvia Toffanin a Giovanna Civitillo è andata per il meglio. La moglie di Amadeus sicuramente proverà moltissime emozioni rispetto all’imminente quarta conduzione del marito. Amadeus infatti tornerà presto sul palco del Teatro dell’Ariston.

Al suo fianco non ci sarà Silvia Toffanin, bensì Chiara Ferragni. La fashion blogger debutterà come conduttrice in Italia e presenzierà in occasione della prima ed ultima serata. Oltre alla moglie di Fedez, anche Gianni Morandi farà da spalla allo storico conduttore de’ I soliti ignoti.