Lavatrice: non commettere questi errori comunissimi. Il tuo bucato ringrazia

Tutti noi usiamo la lavatrice e svolgiamo dei gesti molto comuni come caricare il cestello, mettere il detersivo, stendere, piegare e riporre.

Spesso si commettono degli errori durante l’utilizzo della lavatrice, e sono degli errori che si fanno automaticamente senza che ce ne accorgiamo, ma commettiamo dei danni. Per questo motivo è utile dare dei semplici consigli che sicuramente aiutano a utilizzare al meglio la nostra lavatrice. Ad esempio mettere troppo detersivo, un errore molto comune, pensando che più detersivo e quindi più pulito. In realtà questo gesto non garantisce una pulizia più intensa dei nostri capi anzi potrebbe avere un effetto contrario, con il danneggiamento del sistema di drenaggio e di pompaggio dell’acqua.

Spesso accade che dopo il lavaggio i nostri capi appaiono rigidi, con macchie bianche, con dei residui visibili di bolle. La lavatrice ha anche un brutto odore. Poi ci sono irritazioni della pelle irritano la pelle e spesso si assiste a un abuso della candeggina per rendere più bianchi i capi. Quello che bisogna comprendere è che di solito abbiamo bisogno di molto meno detergente di quanto invece se ne utilizzi.

Consigli utili

Innanzitutto assicuriamoci che la nostra lavatrice sia posizionata a livello. Quindi usare un pezzo di legno o di plastica per raddrizzarla. Altro fattore da considerare è che quando la lavatrice è in funzione genera molta forza per lavare e strizzare i vestiti nel cestello. Sovraccaricarla danneggerà la lavatrice e riempirla troppo farà alzare di molto il tempo necessario per asciugare i vestiti con il rischio di danneggiarli. Parliamo anche della manutenzione. Va pulita 3-4 volte l’anno, per evitare quei cattivi odori che possono sprigionarsi durante il lavaggio. Attenzione al tubo di scarico della lavatrice dato che è proprio qui che si accumula lo sporco ecco il motivo per cui è importante pulire ogni 6 mesi il tubo di scarico. Anche la divisione dei capi è fondamentale in questo modo si riduce numero di cicli di lavaggio. Altro consiglio è che quando ci sono sui capi delle macchie difficili non bisogna mai strofinare con forza per rimuoverla.

Allora cosa fare in caso di macchie ostinate che non vanno via ? Se la macchia è fresca, si consiglia di tamponare con uno strofinaccio. Un dubbio spesso sorge spontaneo quando mettiamo i capi nel cestello per il lavaggio. Le zip vanno sempre chiuse prima di mettere in lavatrice? Se si tratta di zip lunghe allora sì. Se manteniamo aperte le lunghe zip accade che queste possono impigliarsi agli altri capi e creare molti danni. Attenzione anche quando chiudiamo la lavatrice di assicurarsi che nessun pezzo del capo come la camicia o altro non fuoriesca dall’oblò dato che questo potrebbe davvero danneggiare la guarnizione dell’oblò, che una volta usurata potrebbe a lungo termine non trattenere più l’acqua e quindi allagare il luogo dove la vostra lavatrice si trova. Questa attenzione vi evita di dovere sostituire la guarnizione che è molto costosa da acquistare. Questi sono solo alcuni dei consigli che vi segnaliamo per fare in modo che la vostra lavatrice e il vostro bucato non rischino nulla in fase di lavaggio.