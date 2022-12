Tosse o catarro? prova il rimedio della nonna. Funziona veramente

Il bicarbonato è una sostanza che viene molto utilizzata nelle nostre case, per la pulizia. Ma non tutti sanno che è anche prezioso nella cura raffreddore.

Un rimedio esiste. Avrete sicuramente sentito parlare dei suffimigi. Sono dei rimedi davvero molto utili e semplici, in cui è sufficiente utilizzare davvero pochi ingredienti. Basta preparare dell’acqua bollente e un recipiente in cui versarla. Gli ingredienti che vengono aggiunti sono diversi a seconda del fastidio che si ha in quel momento. Si può trattare di una brutta tosse, del mal di gola, di un terribile raffreddore e sinusite. Insomma svariate possono essere le ragioni. Qui di seguito vi suggeriamo le tre “ricette” utilissime per contrastare tutti i malanni di questa stagione così fredda e che purtroppo ci espone a molti rischi.

I preziosi rimedi

I suffumigi al bicarbonato sono utilissimi per contrastare i muchi del comune raffreddore a cui tutti noi purtroppo siamo soggetti in questo periodo dell’anno molto freddo, ma non solo, questa terribile sensazione di chiusura del nostro naso ci potrebbe perseguitare per mesi, soprattutto se soffriamo di sinusite. Il modo per preparare i suffumigi al bicarbonato è davvero semplice e veloce. Basta preparare una bacinella colma di acqua calda e versare al suo interno due cucchiai di bicarbonato. A questo punto basta solo coprire la propria testa con un asciugamano che sia ben pulito e inchinarsi all’interno della bacinella, poi inspirare profondamente i vapori acquei che vengono rilasciati. Si potrebbe anche aggiungere a tutta questa preparazione un olio molto utile ed efficace, ossia l’olio essenziale di eucalipto, ottimo per completare il trattamento e avere una maggiore liberazione delle vie nasali.

Se si ha una tosse fastidiosa, che persiste e non ci dà tregua, allora si potrebbe versare all’interno della bacinella di acqua calda anche qualche goccia di olio essenziale di timo proprio nell’acqua bollente. Il timo, eucalipto e menta, sono degli ottimi ingredienti per preparare i suffumigi che sono un valido aiuto contro il catarro e soprattutto per liberare le vie respiratorie e quindi avere una piacevole sensazione di benessere. Ultimo consiglio che vi forniamo riguardano i suffumigi preparati con lo zenzero, aglio e rosmarino. Questi ingredienti sono davvero miracolosi dato che hanno delle notevoli proprietà antiinfiammatorie. Gli oli essenziali preparati a base di zenzero, aglio e rosmarino possono essere sostituiti da altre erbe che sono sempre molto efficaci nella cura del raffreddore ossia quelle del basilico, menta ed eucalipto.