Sbadigliare: sai perchè succede? Non ci crederai mai

Non tutti sanno che lo sbadiglio è un indicatore importante del nostro stato di salute. È anche fondamentale per indicare i livelli di stress nel nostro organismo.

Quante volte siamo soliti sbadigliare mentre stiamo svolgendo un’ attività, come guidare, camminare, mentre siamo in ufficio, oppure addirittura mentre stiamo parlando con un interlocutore. Sono attività che non hanno a che fare con il sonno. Cosa fondamentale da dire è che lo sbadiglio è una pratica comune in molte specie animali (cani, felini, scimmie, panda) ma anche nei neonati, che come sappiamo sbadigliano molto spesso, addirittura anche mentre sono nella pancia.

Quello che dobbiamo stabilire è che lo sbadiglio è una vera e propria modalità respiratoria che fa spalancare la bocca oltre misura. Ma quello che incuriosisce maggiormente è cosa accade realmente durante l’atto dello sbadiglio? Il nostro tronco si allunga e i muscoli delle braccia e delle spalle si distendono. Tutto questo permette al nostro organismo d’immagazzinare una notevole quantità di ossigeno. Quindi è sicuramente un atto molto importante per la nostra respirazione e una sorta di “sollievo” per il nostro corpo che in quel momento sta subendo una certa azione a cui noi rispondiamo con la reazione dello sbadigliare.

Cosa si nasconde dietro lo sbadiglio

Ma cosa accade nello specifico nel nostro corpo prima che si verifichi lo sbadiglio ? Quando siamo troppo stressati e sotto pressione, viene attivata una sorta di ventola che serve a evitare il surriscaldamento dei circuiti. La procedura e necessità avvengono anche nel nostro cervello. Con lo sbadiglio viene ripristinata la temperatura all’interno del nostro cervello. Altro aspetto molto importante riguarda l’ossigenazione necessaria, che è indispensabile per fare in modo che questo muscolo lavori molto bene. Non dobbiamo dimenticare che ci sono anche svariati motivi che ci spingono a sbadigliare. Innanzitutto vi è il cosiddetto riflesso, ossia siamo portati a sbadigliare quando vediamo qualcuno che lo sta facendo oppure quando sentiamo qualcuno che è nell’atto dello sbadigliare. È una sorta d’imitazione di quella persona e di conseguenza noi stessi siamo contagiati nel farlo.

Ma dobbiamo anche dire che alla base di questo atto così comune e solito che svolgiamo magari molte volte durante la giornata, vi sono delle motivazioni. Ossia la noia, dovuta a una situazione che non ci piace o non ci stimola e quindi questo ci porta a fare il classico sbadiglio che indica una sorta di disinteresse da parte nostra nei confronti di quello che sta per accadere. Altro aspetto importante potrebbe riguardare la cattiva digestione, quindi il nostro intestino è affaticato e quindi richiede ossigenazione. Poi vi è ovviamente lo stress prolungato. Questo fa sì che i livelli di cortisolo aumentino e quindi il nostro corpo necessita di maggiore ossigeno. Poi vi sono i problemi circolatori dato che lo sbadiglio introduce nel nostro organismo una certa quantità di ossigeno che è maggiore rispetto alla sola respirazione, quindi è come se fosse una pompa di alimentazione per il nostro corpo. Da non sottovalutare è la stanchezza muscolare che si può manifestare proprio con lo sbadiglio. Poi alla base di questo atto cos’ solito vi è ovviamente il sonno.