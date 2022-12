Occhiali da vista: sai che c’è un bonus che ti aspetta?

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il bonus occhiali. Cerchiamo di comprendere a chi spetta lo sconto da 50 euro e come fare la richiesta.

Cosa molto importante da puntualizzare è che questo bonus spetta solo ai contribuenti che possiedono un Isee che è al di sotto di una determinata soglia. Cosa fondamentale è che questo rimborso per le spese sostenute si può chiedere non solo per gli occhiali, ma anche per altri accessori che riguardano la qualità della vista ossia per le lenti a contatto correttive.

Chi sono i beneficiari

Entriamo nel dettaglio di questo bonus occhiali, che consiste in un contributo una tantum di 50 euro che riguarda l’acquisto di occhiali da vista oppure di lenti a contatto correttive. Le spese che risulteranno rimborsabili sono quelle che sono state effettuate in un periodo che riguarda il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Attenzione dato che l’Isee non deve superare i 10mila euro. Quali sono gli strumenti necessari per utilizzare il bonus occhiali? Sotto forma di voucher, per chi non ha ancora sostenuto la spesa. Sotto forma di rimborso fiscale, per chi ha già comprato gli occhiali oppure le lenti a contatto correttive, quindi ha già effettuato la spesa. Ovviamente per ottenere il rimborso bisogna mostrare gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura o dello scontrino e le coordinate Iban del conto bancario su cui deve avvenire il rimborso. Per ottenere il voucher, è sufficiente solo un documento di autocertificazione del reddito. Come fare per procedere con la domanda ? Per ottenere il bonus occhiali l’utente dovrà registrarsi sull’applicazione web, disponibile sul sito del ministero della Salute. Utilizzando Spid, Cie oppure Cns. Se in possesso dei requisiti i beneficiari accederanno al voucher direttamente dalla app. La registrazione deve avvenire dal 15 febbraio 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023.

Il buono viene emesso in formato Qr code. Il codice dura però solo 30 giorni dalla data di emissione poi verrà automaticamente annullato se non si procede tutto quello che ne consegue. Quindi se necessario l’utente dovrà rifare tutta la procedura nuovamente dall’inizio per riattivare la sua richiesta. Il bonus verrà assegnato rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande e quindi fino a esaurimento. Il rimborso, invece per coloro che hanno già effettuato l’acquisto, sarà accreditato sulle coordinate bancarie Iban, che sono state fornite al momento della registrazione, allegando anche la copia della fattura o della documentazione. Il bonus occhiali è sicuramente un incentivo che aiuta coloro che hanno un Isee sotto una determinata soglia. La cosa vantaggiosa di questi vari bonus erogati dal Governo è che non è necessario che l’Isee del richiedente sia pari a zero, ma solo sotto un determinato valore.