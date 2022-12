Rughe ridotte e pelle elastica. La vitamina che è dalla tua parte

Le vitamine sono preziose per la nostra salute. Una nello specifico rende la nostra più pelle luminosa e ha molte altre proprietà salutari.

Non dobbiamo mai dimenticare che le vitamine sono davvero fondamentali per il corpo e per tutta la nostra salute. Le vitamine hanno molteplici funzioni che sono indispensabili per la nostra salute e per farci stare bene e in forza. Non dobbiamo dimenticare che le vitamine hanno un ruolo molto importante per i tessuti del nostro corpo ossia, contribuiscono a mantenere in funzione questi tessuti, ma non solo anche gli organi.

Pensate quanto siano importanti e preziose per noi. Questo basta per farci capire che dobbiamo condurre uno stile di vita sano che ci permetta di assumere in vari modi queste vitamine indispensabili per la nostra salute. Le vitamine si suddividono in due gruppi specifici, ossia in liposolubili e idrosolubili. Nelle vitamine liposolubili ci sono quelle che appartengono ai gruppi A, D, E, K ed F. Nelle vitamine idrosolubili, ci sono quelle che appartengono ai gruppi C, B1, B2, B5, B6, B12, PP, H.

Una vitamina preziosa

Esiste tra le tante vitamine di cui vi abbiamo parlato, una in particolare che risulta essere la più preziosa. Parliamo di una vitamina che appartiene al gruppo B, molto importante per la nostra salute ossia la vitamina B5, che deve essere introdotta attraverso l’alimentazione. Questa è una vitamina dai grandissimi benefici. Sappiamo che trova largo utilizzo anche nel campo cosmetico. Diverse sono infatti le creme antirughe che hanno al loro interno la presenza di questa formidabile vitamina B5. Grazie a questa vitamina la pelle infatti risulta essere più elastica ma la vitamina B5 ha anche un’azione lenitiva, riducendo quei rossori della pelle che spesso compaiono sul nostro volto e corpo. Inoltre ha una grande proprietà idratante e ha anche un’azione molto importante, ossia riparatrice, nella rigenerazione delle cellule del nostro corpo. Dove si trova la presenza della vitamina B5 nei cibi? Sicuramente la possiamo assumere attraverso alcuni alimenti importanti che non devono mancare nella dieta ossa i legumi, come le lenticchie, i cereali integrali, i broccoli e l’ avocado.

Ma non solo, la vitamina B5 la troviamo anche in altri alimenti di cui non dobbiamo assolutamente privarci e che devono fare parte anche essi della dieta quotidiana ossia nel tuorlo d’uovo, nei semi di girasole, nel fegato di ovini, bovini o suini, lievito di birra, funghi essiccati. Accade quindi che se vi è un deficit di questa vitamina, il nostro corpo risponde con dei segnali ben specifici, che non vanno affatto sottovalutati dato che il deficit crea degli scompensi importanti che possono essere molto rischiosi per la nostra salute. Parliamo di segnali importanti che a volte sottovalutiamo e a cui non dobbiamo importanza, come stanchezza, fatica mentale e fisica, formicolio, in particolar modo alle estremità dei piedi. La cosa che va assolutamente fatta è quella che si consiglia sempre in questi casi, ossia è indispensabile consultare immediatamente un medico che dirà cosa fare per ovviare a questo deficit così importante per la nostra salute. Effettuare delle analisi del sangue molto dettagliate aiuterà a comprendere se il deficit è importante e come agire in merito.