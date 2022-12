Che Dio ci aiuti: svolta shock per Azzurra | Davvero succederà?

By

Il personaggio di Azzurra affronta la svolta epocale: tutto sulla settima stagione di Che Dio ci aiuti. Vediamo insieme i dettagli.

Francesca Chillemi tornerà sul piccolo schermo nel mese di gennaio, in occasione del debutto della settima stagione di Che Dio ci aiuti. La serie subirà una serie di cambiamenti, soprattutto nel rispetto della scelta di Elena Sofia Ricci di abbandonare per sempre il ruolo di Suor Angela – decisione che ha letteralmente sconvolto i fan della famosa fiction italiana.

Gli sceneggiatori hanno previsto un vero e proprio punto di svolta nella storia, la protagonista indiscussa sarà Francesca Chillemi nel ruolo di Azzurra in veste di novizia. Come dichiarato dalla stessa attrice in occasione di un’intervista rilasciata all’ANSA, sarà proprio il suo personaggio a prendere il timone della trama.

Suor Azzurra diventerà così la sostituta dell’iconica Suor Angela: “Azzurra ha confessato finalmente il suo amore per Dio” – sono state le parole dell’attrice – “[…] è diventata non solo un’adulta consapevole, ma una novizia e poi ha compreso la scelta di un maggiore impegno religioso”. E Suor Angela?

Suor Angela abbandona definitivamente il set di Che Dio ci aiuti

Francesca Chillemi, nel corso dell’intervista, ha avuto modo di poter esprimere tutta la sua ammirazione per la collega Elena Sofia Ricci. Che Dio ci aiuti rappresenta uno dei primi ruolo assegnati all’ex Miss Italia come attrice, pertanto il ruolo di Suor Angela ha permesso alla giovane di poter godere dell’aiuto di una vera e propria mentore. Dopo anni di condivisione, dritte ed insegnamenti, Francesca Chillemi è pronta per prendere il timone dell’amata serie tv italiana.

“Mi ha insegnato tutto, è stata premurosa, paziente, comunque la rivedremo” – ha voluto sottolineare. Le prime puntate infatti mostreranno Suor Angela per l’ultima volta, prima dell’addio definitivo dell’attrice. Dopodiché, il successo della fiction passerà nelle abili mani di Francesca Chillemi – nuova protagonista indiscussa della serie. Sul set avremo il piacere di rivedere Valeria Fabrizi e il simpaticissimo Pierpaolo Spollon – non vediamo l’ora di scoprire qualche anticipazione sulla trama.