Pilk: ecco la nuova moda che lascia tutti stupiti. Ci serviva veramente?

Si parla di Pilk, in un nuovo spot pubblicitario con l’attrice Lindsay Lohan. Ecco cosa lancia per il Natale 2022, la tanto famosa Pepsi.

Si tratta di una vera e propria idea di una nuova bevanda che la Pepsi sta facendo circolare sulle piattaforme social e che sta diventando virale. Si chiama Pilk, ed è l’unione di due bevande molto comuni, ossia la classica Pepsi, che tutti noi conosciamo e siamo soliti bere unita però a un qualcosa di molto insolito, ossia il latte. Quante persone adesso, anche sui vari social, stanno rilanciando la bevanda. Si sta scatenando una nuova moda in questo periodo di Natale? Quanti di noi in questo periodo di feste siamo soliti gustare le pietanze dolci con del caffè oppure con del tè speziato. Poi ci sono coloro che invece non rinunciano mai alla cioccolata calda. Insomma ogni scusa è adatta per abbinare una buona bevanda ad un ottimo dolce. Ma ci sono anche coloro che vogliono delle novità ecco quindi questo drink natalizio così insolito.

Si chiama Pilk, nasce con Pepsi e Milk, quindi con l’aggiunta del latte alla classica cola. Lo spot pubblicitario è davvero molto divertente e sta spopolando ovunque. Ritrae Babbo Natale che è appena arrivato in una casa per lasciare i suoi regali, come del resto fa sempre. Nella casa trova latte e dolcetti che sono lì in bella vista ad accoglierlo. Ma attenzione accanto a questi dolcetti succulenti c’è anche la Pepsi che lui decide di mescolare al latte, il gioco è fatto, ecco la Pilk. A questo punto arriva l’attrice Lindsay Lohan, la quale nel momento in cui vede questa nuova e attraente bevanda l’assaggia ed esclama in questo modo: “That one is dirty soda, Santa!”, ossia “Questa è una soda sporca, caro Babbo Natale”. Lui risponde con la classica espressione “Oh, Oh, Oh”che lo caratterizza da sempre e che tanto piace ai bambini. Ma questa volta lo fa anche per gli adulti.

Lo spot

Nel momento in cui è andato in onda lo spot, il video ha avuto un grande successo proprio sulle piattaforme social che hanno cominciato a far conoscere la nuova bevanda che oramai sta diventando la nuova moda del Natale. Ovviamente molte persone hanno deciso di provare la bevanda natalizia, e molti hanno anche gradito questa unione di cola e latte, nella neonata Pilk. Contrariamente a quello che si possa pensare nell’immaginare di unire la cola al latte, la bevanda sta piacendo a molti.

Ovviamente per la Pepsi questa è una vera e propria strategia pubblicitaria, si sa, infatti l’azienda della cola ha associato alla campagna pubblicitaria “Pilk and cookies” anche un contest che è apparso proprio sulle varie piattaforme social. Le piattaforme oramai sono talmente importanti che ogni messaggio passa davvero velocemente, basta lanciare un contest oppure un hashtag e tutto scorre molto velocemente. A questo punto l’azienda chiede a tutti i consumatori di provare assolutamente la bevanda e condividerla con un hashtag molto diretto #PilkandCookies. Sicuramente aiuterà a far conoscere maggiormente questa incredibile moda natalizia, e non solo? Chissà, lo scopriremo.