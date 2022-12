Uomini e donne contro Biagio? | Sta succedendo veramente

Incredibile novità nel programma condotto da Maria De Filippi. A Uomini e Donne tutti contro Biagio? Ecco che cosa sta succedendo

Ha dell’incredibile ciò che è successo a Uomini e Donne negli ultimi giorni. In molti, infatti, si stanno chiedendo che cosa stia accadendo a Uomini e Donne. Moltissimi telespettatori si stanno facendo molte domande su quelle che sono per ora solo intuizioni o ipotesi.

Per molti Biagio di Uomini e Donne è caduto in una vera e propria trappola. Negli scorsi giorni il cavaliere è andato in onda con uno spazio tra i denti sull’arcata superiore, cosa che ha fatto insospettire molto i telespettatori. Ma a Uomini e Donne sono tutti contro Biagio? Ecco che cosa sta succedendo.

Cosa sta succedendo a Biagio di Uomini e Donne

Secondo molti telespettatori a Biagio di Uomini e Donne mancherebbero i denti. Sono sempre di più le persone a crederlo o a chiedersi se sia solo un’impressione. Nella scorsa puntata la De Filippi ha invitto Paola e Biagio al centro dello studio, con grande interesse da parte di Gianni Sperti. Ma nonostante questo Paola ha rifiutato più volte le avances del cavaliere.

“Ti ho detto che sei un bell’uomo – ha dichiarato a Paola riferendosi a Biagio – ma io non ho paura proprio di nessuno. Ho visto come ti rapporti con le altre donne. Il tuo modo di fare non mi piace”. Tuttavia, il cavaliere ha mostrato di non aver gradito la scelta di Paola, rimanendo convinto di piacere ancora a Paola. “Hai detto che vuoi un uomo con qualche anno in meno di me – ha dichiarato Biagio – io non posso sentire che tutti gli uomini presenti qua non sono alla sua altezza. Sei una donna bugiarda”.

Tuttavia, Paola si è difesa dicendo di non sapere con quali donne abbia a che fare Biagio, ma di aver sbagliato totalmente con lei. “Vieni a rompermi le scatole mentre prendo il caffè – ha affermato la donna – e adesso sta facendo questi discorsi che io non ho mai detto”.

Ma a chiarire le cose ci ha pensato Silvia, la quale ha detto di aver capito con chi ha a che fare. Nonostante la precisione di Biagio, il quale ha detto di aver sempre parlato con Silvia del suo interesse con Paola, la scusa sembra non aver retto e ora pare che siano tutti contro Biagio a Uomini e Donne.