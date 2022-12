Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis arriva la rivelazione | Follower senza parole

Dopo tante chiacchiere e pettegolezzi arriva la rivelazione su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I follower restano senza parole

Fa discutere ormai da mesi quello che è il travagliato rapporto tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Nell’ultimo periodo, infatti, si sono susseguite moltissime voci riguardo la loro storia, tanto da far emergere indiscrezioni riguardo una loro possibile separazione.

Quella tra i due, infatti, è una storia molto particolare che ha attirato l’attenzione di molte persone, incuriosite dalla particolarità di alcune dichiarazioni. Solo alcune settimane fa, infatti, la moglie di Paolo Bonolis aveva dichiarato di aver iniziato ad arredare la sua nuova casa, che non sarà la stessa di suo marito. Ma ora arriva la rivelazione di Sonia Bruganelli.

Ecco la rivelazione di Sonia Bruganelli, i follower restano senza parole

Arriva finalmente la rivelazione di Sonia Bruganelli sulla sua stria con Paolo Bonolis. A parlare è stata la stessa moglie del conduttore, la quale ha deciso di rilasciare un’intervista per il settimanale “Nuovo”. Nell’intervista ha spiegato qual è il rapporto con il conduttore, chiarendo alcune voci riguardo la loro relazione di marito e moglie.

Qualche settimana fa, infatti, Sonia Bruganelli aveva annunciato che i due avrebbero vissuto sotto due tetti diversi. La donna ha dunque confermato il fatto che andrà a vivere in un appartamento diverso da quello del marito. Una rivelazione che ha lanciato un allarme riguardo quella che è la loro relazione, chiarendo qual è il rapporto tra i due.

“Serve un sano ignorarsi, è facilissimo – ha detto la produttrice televisiva – ognuno fa la propria vita, ci incontra ogni tanto dentro l’appartamento”. La donna ha infatti affermato che per far durare il rapporto tra marito e moglie spesso serve fare due vite separate. “Non c’è una formula magica per durare come coppia – ha affermato la donna – ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento”. La Bruganelli ha poi rivelato che i due non prendono nemmeno il caffè insieme “Io lo bevo a casa, lui invece al bar”.

Ha infine confermato che i due vivranno in appartamenti differenti e che lei andrà a vivere con sua figlia Adele: “Dormire in camere sapere è un segno di civiltà”. Ha concluso dicendo che i due stanno ancora insieme e che vivranno in palazzi diversi, ma comunicanti con una “doppia porta sul terrazzo”.