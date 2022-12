Grande Fratello: Antonino è senza speranze | E’ stato beccato

Ancora difficoltà per il parrucchiere e modello. Ora Antonino al Grande Fratello è senza speranze. Ecco in cosa è stato beccato

Continuano i colpi di scena nella Casa più famosa d’Italia. Dopo lo scandalo MarcoBelavia (bullizzato da alcuni dei concorrenti in gara, con successiva squalifica), il programma torna a far parlare di sé grazie ad alcuni suoi protagonisti nella casa.

Questa volta i telespettatori si sono concentrati su uno dei protagonisti all’interno della Casa, notando qualcosa di strano in alcune conversazioni. Ad essere al centro dell’attenzione questa volta è Antonino Spinalbese, modello ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. Adesso Antonino è senza speranze al Grande Fratello. Ecco perché.

Antonino senza speranze al Grande Fratello. Ecco perché

Nelle ultime puntate del Grande Fratello abbiamo assistito a uno scontro tra Antonino e Alberto. De Pisis è infatti stato prelevato dalla Casa e portato in isolamento per via del Covid in un periodo da sabato 19 novembre e mercoledì 30 novembre 2022, dopo aver finalmente ricevuto il suo tampone negativo. “Avete fatto i bravi senza di me – ha detto una volta essere tornato nella Casa – quanto mi siete mancati”.

“Sono stati dieci giorni di silenzio è stato un incubo – ha affermato Alberto – dieci giorni che sono sembrati mesi. Avevo le allucinazioni, non potevo neanche guardare un film, penso di essere dimagrito perché avevo zero appetito. Leggevo, meditavo”. De Pisis ha anche raccontato di aver pianto molto in quei pomeriggi di solitudine, a causa della grande malinconia che ha dovuto affrontare e vivere.

Ma il tempo della gioia sembra essere durato poco, in quanto le critiche non si sono fatte attendere. Infatti, Alberto e Antonino si sono affrontati a causa del comportamento nei confronti di Oriana Marzoli. Il concorrente, al suo ritorno, ha infatti fatto delle rivelazioni riguardo la storia finita tra Antonino e Oriana.

Alberto ha infatti parlato con Antonino criticando il modo in cui ha trattato Oriana. Spinalbese ha però rivelato di aver rifiutato le attenzioni dell’influencer spagnola inizialmente, ma di non essere riuscito poi a rifiutare. “è impossibile dire di no, ho detto di no per due volte! Vorrei vedere voi”. Tuttavia, Alberto ha spiegato ad Antonino di non essersi comportato bene con Oriana, dicendogli che è senza speranze: “Se vuoi andare piano con lei non ci vai sotto le coperte”.