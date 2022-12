Automobile: risparmia in modo semplice così

L’auto è un bene da acquistare presso la concessionaria e che bisogna tenere per molto tempo. Ma ci sono delle alternative nel mercato.

Quando si parla del noleggio di auto qui in Italia, il tutto non è molto diffuso. Vi è la mentalità delle auto di proprietà. Questo non è un vantaggio per l’ambiente, e non è nemmeno economico, quindi svantaggioso per le nostre tasche. Soprattutto se si tratta di fare un finanziamento per acquistare la nostra cara auto, il tutto richiede un impegno economico importante. Ecco che è fondamentale a questo punto abbassare alcuni costi. Il fatto di noleggiare un’auto anziché acquistarla è una soluzione.

Vi sono dei benefici nel noleggio dell’auto piuttosto che nell’acquisto. La soluzione di noleggiare un’auto è utile per coloro che hanno bisogno di una situazione temporanea, soprattutto quando bisogna trasferirsi in un ‘altra città e quindi si ha bisogno della vettura per un periodo determinato. Ma attenzione dato che la scelta di un’auto a noleggio non è solo legata al periodo di tempo. Entriamo nel dettaglio.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi

Circa il noleggio a medio termine è utile quando non siamo ancora decisi nell’acquistare un’auto definitivamente. Dobbiamo attendere di possedere una certa liquidità nelle nostre tasche. Soprattutto questo noleggio a medio termine potrebbe essere utile quando dobbiamo spostarci in alcuni periodi della nostra vita. I prezzi si aggirano sui 400 euro al mese e sopratutto con una certa libertà in merito al numero di chilometri da percorrere.

Si tratta di una certa libertà nella conclusione dei termini dell’accordo. Infatti è sufficiente collegare una carta di credito o abilitare l’accredito sul proprio conto corrente per i pagamenti mensili da fare. Altro aspetto è che non sono richiesti esborsi, acconti o immobilizzazioni della liquidità che noi abbiamo nel nostro conto corrente a disposizione. L’unico pensiero è solo quello di fare rifornimento di carburante, bisogna occuparsi solo di alimentare l’auto e guidarla. Il cambio delle ruote per l’inverno è compreso. Anche altri doveri fondamentali come la manutenzione ordinaria e straordinaria, a questo si aggiungono le assicurazioni per poter circolare e poi quella furto e incendio.