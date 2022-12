Frutta e verdura sai perchè si trovano all’entrata del supermercato? Non ci crederai mai

Quanti di noi si chiedono il motivo per cui la frutta e la verdura si trovino sempre all’ingresso del supermercato. Non è casuale.

Si tratta di una vera e propria strategia di marketing. Infatti che si tratti di Banane, mele, lattughe, zucchine, peperoni e tanti altri prodotti, la loro posizione sugli scaffali del supermercato li rende davvero invitanti agli occhi di chi acquista. Infatti sembra davvero dalla loro esposizione di essere in un mercato rionale o dal fruttivendolo del quartiere. Invece si tratta di un grande supermercato. Qui tutto è amplificato e la posizione dei prodotti è davvero molto interessante per coloro che devono acquistare quel determinato prodotto oppure un altro.

Allora la domanda sorge spontanea. Come mai questi prodotti sono sempre messi in bella vista al supermercato, che cosa si cela dietro tutto questo? Il tutto non è assolutamente casuale. Infatti si tratta di una vera e propria strategia di marketing che viene utilizzata dal supermercato per attirare l’acquirente. Si parla infatti dei colori di frutta, verdura e ortaggi, che comunque fanno in modo di creare tocco allegria, calore e familiarità, facendo sentire coloro che acquistano assolutamente a loro agio. Un modo per invogliare chi acquista a dirigersi verso quel determinato prodotto.

Il motivo

In effetti quando si compra un prodotto ben posizionato e in bella evidenzia su uno scaffale del supermercato si ha la sensazione di fare una scelta molto sana. Eppure alcuni di questi prodotti provengono dall’estero e quindi non sono sempre a chilometro zero, provenienti dal Paese dove si acquista. Ma attenzione non è questa l’unica tecnica di marketing che viene messa in pratica dai supermercati.

Purtroppo queste trappole sono davvero tante, basti pensare alle dimensioni dei carrelli. Infatti quanto più è grande, più siamo comunque tentati a riempirlo di prodotti. Che si tratti di un pane appena sfornato e anche dall’altezza degli scaffali che è comunque strategica. Tutto questo ci porta ad acquistare prodotti di marchi che sono comunque molto noti e anche molto più costosi. Quindi tutto questo ci fa comprendere che se si vuole risparmiare, bisogna assolutamente essere capaci di mascherare questi trucchi.