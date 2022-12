Sophie Codegoni: la bella notizia arriva | Felicità per tutti

Forse non tutti se lo aspettavano, ma la bella notizia finalmente arriva. Felicità per Sophie Codegoni e la sua famiglia

A volte è bello poter ricevere delle belle notizie che rasserenano la giornata e distraggono, anche solo per un momento, quelle che sono le preoccupazioni quotidiane dovute ai vari problemi della vita. Spesso quando si tratta di notizie e novità importanti.

Può dirlo la splendida Sophie Codegoni, la quale negli ultimi giorni è letteralmente euforica per via di una splendida notizia che ha fatto irruzione nella sua vita. C’è, infatti, una bellissima novità in arrivo per lei e per tutta la sua famiglia. Ecco quello che non tutti sapevano: te lo raccontiamo in questo articolo.

Ecco la splendida notizia per Sophie Codegoni

È passato ormai un anno dal primo incontro tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due hanno fatto la loro prima conoscenza durante il Grande Fratello Vip e da quel momento si sono piaciuti sempre di più. Con il passare del tempo sono diventati una vera coppia, che sta progettando il proprio futuro e la propria vita.

Proprio per questo è appena arrivata una bellissima notizia che riempie di gioia Sophie Codegoni e la sua famiglia. I due, infatti, sono in attesa di un bambino. I due avevano già annunciato il loro matrimonio durante la partecipazione al Festival di Venezia, con una romantica e commovente proposta fatta da lui sul red carpet.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un emozionante video dove si intravedono le prime ecografie del prossimo neonato. Accanto a lei c’è ovviamente il suo compagno che la ama tantissimo e con cui costruirà una bellissima storia d’amore. Alessandro è già padre di un figlio avuto da una precedente relazione, ma per Sophie Codegoni si tratta del primo bambino, a soli 22 anni. La donna non ha ancora reso noto il sesso del piccolo, ma ci saranno sicuramente aggiornamenti nelle prossime settimane.

I due hanno pubblicato un post in cui esprimono tutta la felicità e in cui la bella Sophie chiede ai propri follower se credono nel destino. Certamente un bellissimo periodo per la coppia che adesso sarà trascinata dall’amore della propria famiglia in attesa dell’arrivo del nuovo figlio.