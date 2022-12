Termosifoni: non fare mai questo gesto comunissimo. E’ sbagliato

Attenzione alla collocazione di alcune piante in casa. Ve ne sono almeno 5 che non andrebbero affiancate al termosifone dato che il troppo calore non è vantaggioso.

Quello che si consiglia è di scegliere sempre una posizione lontana da fonti di calore perle nostre piante ornamentali. Quanti di noi siamo soliti acquistare delle piante che poi mettiamo sul davanzale oppure vicino sul balcone dato che vi è molta luminosità, oppure perché c’è più spazio. Preferiamo farlo perché magari non abbiamo posto all’interno degli ambienti dove viviamo. Ma quando scegliamo una pianta dobbiamo anche fare attenzione non solo all’ annaffiatura ma anche a come collocarle in casa.

Sicuramente è molto importante posizionare le nostre piante lontano dai riscaldamenti. L’aria secca che procura il termosifone è nociva per la salute delle piante. Vi sono soprattutto 5 specie di piante che non vanno mai posizionate vicino ai termosifoni. Entriamo nel dettaglio per scoprire quali sono, in modo da fare più attenzione.

Evitare queste piante

Partiamo con l’Orchidea, essa purifica l’aria, preferisce la luce, ma è una pianta tropicale. Quindi sarebbe opportuno posizionarla in un ambiente dove ci sia luce ma anche dove ci siano dei buoni livelli di umidità nella stanza. Altra pianta da non posizionare accanto al termosifone è il Ciclamino, una pianta che ama il freddo, non il caldo. Inoltre ama l’ombra, quindi è chiaro che tutto ciò che è fonte di calore è deleterio per la salute della pianta.

Nella lista c’è anche il Cactus di Natale, che sicuramente sopporta bene il riscaldamento ma non va collocato vicino fonti di calore. Quindi anche questa pianta va posizionata lontano dai termosifoni. Poi c’è la tipica Stella di Natale, una pianta che proviene dal Messico e quindi ama il caldo e la luce, ma attenzione, non va assolutamente posizionata ai termosifoni, ma anche caminetti e stufe. Anche la bellissima e ornamentale Felce, è perfetta per un appartamento dove non ci è molta luce. Si sviluppa molto bene laddove vi è l’ombra, ma anche luoghi freschi e con umidità. Posizionarla accanto a un termosifone non fa affatto bene alla pianta dato che non può tollerare il caldo.