Ilary Blasi: il suo nuovo amore è lui | Sai che lavoro fa?

L’ex moglie di Francesco Totti volta finalmente pagina: scopriamo qualche dettaglio sulla nuova fiamma di Ilary Blasi.

Francesco Totti appare immerso completamente nella sua nuova relazione con Noemi Bocchi, tanto da aver incluso la nuova compagna anche in occasione del 17esimo compleanno di Cristian – primogenito del Capitano e di Ilary Blasi. I due ormai appaiono inseparabili e fonti vicine alla coppia confermerebbero la veridicità e la stabilità del sentimento da loro provato. E Ilary?

In seguito all’annuncio della separazione, la conduttrice si è concentrata prevalentemente su se stessa e sulla famiglia. Dopo un lussuoso weekend in Tanzania, Ilary è volata a New York ed infine a Zurigo per trascorrere qualche giorno lontana dalla frenesia della città. Mentre Totti costruisce la sua nuova famiglia accanto alla sua Noemi, Ilary prosegue con la sua vita concentrandosi sui piccoli momenti di spensieratezza.

Tuttavia, nelle ultime ore la rivista diretta da Alfonso Signorini – Chi – ha lanciato uno scoop sconvolgente: Ilary Blasi è di nuovo innamorata, è stata paparazzata in compagnia di un avvenente uomo proprio nei pressi di Zurigo. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Ilary Blasi in love? Ecco chi è la nuova fiamma della conduttrice

Alto e avvenente, aspetto nordico e sguardo dolce – Ilary Blasi è stata paparazzata in compagnia di un uomo misterioso nei pressi di Zurigo, in prossimità di un lussuoso albergo del luogo. La nuova fiamma dell’ex moglie di Francesco Totti sarebbe un imprenditore tedesco, i due – stando a recenti indiscrezioni – si conoscono da poco, eppure hanno sviluppato in pochissimo tempo un feeling incredibile.

Il suo nome è Bastian ed ha conquistato Ilary Blasi proprio come Loris Karius ha fatto perdere la testa a Diletta Leotta. Il settimanale Chi scherza sul tema, osservando la propensione verso uomini avvenenti di origine tedesca. Per Ilary sarà la volta buona? Al momento i due sono usciti allo scoperto, ma – essendo una storia appena iniziata – in molti ritengono che si tratti solo di un fuoco di paglia. Solo il tempo ci fornirà le risposte opportune, staremo a vedere.