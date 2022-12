Ma come funziona questa benda ? Essa funziona in parte attivando un gene antinfiammatorio, SELENOP. Si tratta di un gene, molto importante per la riparazione delle ferite. Ma vi è anche un altro gene, APOE, che risulta essere un gene fondamentale per la crescita muscolare e anche per quella dei tessuti molli. Quindi cosa accade nello specifico? I circuiti del dispositivo in questione sono in grado d’identificare dei problemi, si possono infatti verificare anche delle possibili infezioni. Ma grazie all’uso di rilevatori di temperatura questi riescono a informare l’ elaborazione centrale e quindi in grado davvero di amplificare la stimolazione elettrica.