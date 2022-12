Belen e la figlia: il video non passa inosservato

Non è affatto passato inosservato agli occhi degli utenti e dei follower il video con Belen e la figlia. Ecco che cosa hanno fatto

Belen Rodriguez è certamente la showgirl più amata e seguite dai telespettatori del mondo dello spettacolo. La splendida ballerina, modella e presentatrice argentina ha colpito il cuore di tantissime persone e ora è tornata alla ribalta dopo il nuovo arrivo nella sua vita.

Un anno e mezzo fa, infatti, la showgirl ha partorito una splendida figlia avuta da Antonino Spinalbese, la bellissima Luna Marì. Dopo il luglio 2021, data in cui ha avuto la bambina, tantissime cose nella vita di Belen sono cambiate. Intanto non è affatto passato inosservato agli occhi degli utenti e dei follower il video con Belen e la figlia. Ecco che cos’hanno fatto.

Ecco il video di Belen e la figlia che non passa inosservato

Dopo la bellissima notizia della nascita di Luna Marì, la storia tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è giunta al capolinea, lasciando un vuoto incredibile nella vita della Rodriguez. Ma nell’ultimo periodo a riavvicinarsi è stato lo storico ex di Belen, Stefano De Martino, padre del suo primo figlio, Santiago.

I due oggi sono in un momento della loro carriera che li vede molto impegnati in televisione, in quanto conducono trasmissioni di grande seguito e in orari di punta. Ma ad ogni modo Belen riesce a concedersi tantissimo tempo con i suoi figli, accudendo con amore e gioia la bella Luna Marì. Dunque, spazio a coccole, dolcezze e carezze per tutto il tempo.

Ma a far tenerezza e ad attirare l’attenzione dei follower della showgirl è un video di Belen e la figlia mentre si scambiano teneri baci e abbracci. Nelle ultime ore, infatti, la ballerina, modella e presentatrice ha deciso di pubblicare e condividere con i suoi follower un video che riprende teneri momenti passati con la figlia.

Un contenuto che agli utenti è piaciuto moltissimo e che ha mostrato attimi di quotidianità tra la bellissima Belen e la sua adorabile figlia, Luna Marì. La tenerezza è esplosiva e le due protagoniste si scambiano baci e teneri abbracci a vicenda. Un video che ha raccolto complimenti e tanti auguri da parte di tutti i fan.