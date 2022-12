Plastica: schiacci le bottiglie per buttarle? Stai sbagliando

Quanti di noi siano soliti schiacciare la bottiglia di plastica prima di gettarla nei rifiuti specifici. Ma scopriamo come farlo nel modo corretto, per fare in modo che venga correttamente riciclata la plastica senza precludere il riciclo.

Circa la bottiglie di plastica, la loro vita è molto breve, rispetto al tempo che occorre per la eliminazione. Addirittura passano almeno fino a 4 secoli affinché la bottiglia si degradi completamente nell’ambiente. Un dato davvero incredibile se pensiamo che nelle nostre mani dura davvero pochissimo.

Ecco il motivo per cui si consiglia di ridurre il consumo delle bottigliette di plastica. Tante sono le famiglie che le acquistano per la vira di tutti i giorni. Sappiamo dove conferire le bottiglie circa il riciclo, ma dobbiamo anche imparare a schiacciarle nel modo giusto per fare in modo che il riciclo della plastica avvenga correttamente.

Il modo giusto

Molti di noi commettono l’errore di schiacciare la bottiglia in questo modo, ossia dall’alto verso il basso. Ossia appiattendola fino a renderla la forma di un quadrato. Ma non ci rendiamo conto che in questo modo i sensori ottici faranno difficoltà a riconoscere che l’ ammasso di plastica. Quindi lo scarteranno, e di conseguenza l’oggetto non raggiunge la corretta pratica di riciclo, come dovrebbe. Allora ci chiediamo, come bisogna schiacciare la bottiglia? Bisogna schiacciare la bottiglia per il lato lungo, e si avrà un corretto riciclo.