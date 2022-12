Mina torna a Sanremo? La notizia incredibile

Arriva con un fulmine al ciel sereno la notizia incredibile. Secondo alcune indiscrezioni Mina torna a Sanremo. Ecco cosa sappiamo

A volte i personaggi del mondo dello spettacolo che fanno più rumore sono proprio quelli che non si fanno vedere o non danno notizie di sé per molto tempo. Spesso questi personaggi decidono di non partecipare più alla vita del mondo dello spettacolo per scelte personali ed è molto difficile farli cambiare idea.

In Italia, non possiamo che menzionare la grande Mina, che negli anni ’80 ha deciso di ritirarsi dalle scene della televisione italiana. Ma a squarciare il silenzio che dura ormai da 40 anni ci sarebbe una notizia incredibile. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Mina torna a Sanremo. Ma sarà vero? Ecco che cosa sappiamo.

Mina torna a Sanremo per davvero? Ecco le indiscrezioni

Il più grande evento televisivo e del mondo dello spettacolo in Italia non può che essere il Festival di Sanremo. Manca sempre meno all’annuncio di quelli che saranno i partecipanti in gara per l’edizione 2023 e Amadeus potrebbe aver già deciso. Ma da giorni si riverbera la notizia incredibile secondo cui Mina torna a Sanremo. Secondo alcune indiscrezioni, nella lista di possibili concorrenti vi è proprio la tigre de Cremona.

Sarebbe un’indiscrezione che ha del clamoroso, nonostante non si tratti della prima volta che se ne parli. Ma questa volta a parlare è lo stesso figlio dell’artista, Massimiliano Pani, che ha chiarito come stanno le cose. In molti gli hanno chiesto se è davvero possibile immaginare Mina sul palco dell’Ariston.

“Ogni anno si parla di Mina al Festival? – ha detto Pani – lo fanno spesso, da Tony Renis a Bonolis e Fazio, tutti annunciano che Mina sarà a Sanremo”. Dunque, non molto spazio ad una possibile reale partecipazione della tigre di Cremone all’edizione 2023 del Festival.

Il nome di Mina è stato accostato più volte ad un suo possibile ritorno al Festival, anche in più edizioni. Ma anche questa volta sembra che si tratti solo di speculazione e che in realtà non ci sia nulla di realmente concreto. “Evidentemente fu solo una provocazione – ha detto Massimiliano Pani, in riferimento alle voci di qualche anno fa riguardo un ruolo di Mina come direttore artistico – intanto stiamo lavorando a quattro puntate speciali con il materiale di Mina in Studio”.