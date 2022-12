Tredicesima: arriva la brutta notiza | Purtroppo sarà così per molti

Siamo nel periodo dell’anno in cui circa 33 milioni d’italiani si preparano a incassare la tredicesima. Un aiuto molto importante per le famiglie. Si tratta di un doppio stipendio che durante le festività natalizie fa davvero bene alle tasche degli italiani dipendenti.

Non solo lo shopping, che in questo periodo è utile per gli acquisti di fine anno, ma anche per la spesa alimentare. Si sa questo è il periodo dell’anno in cui si preparano grandi tavolate sia per pranzi e cene. Basti pensare al Cenone di della vigilia o a quello del Capodanno. Oppure il pranzo di Natale.

Cosa sta accadendo oggi? La tredicesima, spesso sfuma per rientrare dai debiti e dai ritardi di pagamento. Facciamo degli esempi molto pratici, come la bolletta della luce o del gas che è già scaduta. Oppure anche la famosa rata del mutuo che si ha in banca per pagare la casa. Insomma alla fine questa tanto bramata tredicesima, serve un pó a riempire quei “buchi” che non possono assolutamente essere scoperti.

La tredicesima del divertimento: un lontano ricordo?

Per quanto riguarda questo anno dell 2022, la tredicesima si aggira sui 47 miliardi di euro. I lavoratori e i pensionati interessati sono 33,9 milioni. Ossia nello specifico 17,8 milioni di lavoratori dipendenti e 16,1 milioni di pensionati. In questo momento però la tredicesima, che in passato serviva per regali e spese natalizie, sarà utilizzata o totalmente oppure in parte per mettersi in regola con il Fisco. Pagare quelle bollette arretrate, saldare dei debiti e cosi via.

Sicuramente questo Natale 2022 sarà quello dei regali davvero utili e che rispondono alle esigenze di ogni persona. Si parte dal cibo, che è indispensabile, poi i gadget tecnologici. Non si tratta solo smartphone e tablet, ma anche Fitness Tracker e smart home speaker. Cosa accade per i bambini che attendono il Natale con grande gioia? I giocattoli rientrano sempre tra i regali più ambiti e che soddisfano i desideri dei più piccoli. Cosa accade in vece tra gli adulti? Oggetti come libri, scarpe, abbigliamento, accessori, oppure gli articoli e i prodotti per la cura della persona, sono molto apprezzati. Anche regalare dei buoni è un qualcosa di molto utile.