Antonella Clerici: è successo in diretta lo avete notato?

La conduttrice combina un guaio durante la preparazione di una ricetta: è successo ad Antonella Clerici nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno.

Lo scorso 24 novembre, Antonella Clerici ha proposto al pubblico italiano una puntata incentrata sulla nota tradizione americana del Giorno del Ringraziamento. In tale occasione, spesso assistiamo ad immagini simili alle nostre festività natalizie, in cui le famiglie si riuniscono per poter gioire insieme dei successi ottenuti nel corso dei mesi precedenti e ovviamente per gustare un succoso tacchino al forno.

Per questo motivo, Antonella Clerici ha così accolto in studio Daniel McVicar – il noto Clarke Garrison di Beautiful – in modo da poter preparare un tipico pasto statunitense in occasione del Ringraziamento. A tal proposito, la conduttrice ha deciso di collaborare con l’attore e con il cuoco Daniele Persegani; tuttavia il suo contributo si è rivelato a dir poco disastroso, Antonella Clerici ha combinato un guaio durante la realizzazione della pietanza. Scopriamo insieme cos’è successo!

Antonella Clerici, caos nello studio di E’ sempre mezzogiorno!

Daniel McVicar ha preparato un pasto tipico statunitense insieme al cuoco Daniele Persegani; generalmente, la conduttrice aiuta l’ospite e l’aiuto cuoco nella preparazione, in modo da conferire alla condizione in studio un’atmosfera più famigliare e spontanea. Tuttavia, nel corso della puntata, Antonella Clerici ha rotto inavvertitamente un piatto, provocando un grande frastuono all’interno dello studio televisivo di E’ sempre mezzogiorno.

Come spesso accade, Antonella Clerici ha risposto allo sbaglio innocuo con incredibile dolcezza e autoironia: “Ho fatto un casino” – ha esordito – “basta sto ferma”. Dopodiché, è tornata in postazione per osservare la preparazione delle pietanze da parte di McVicar e Persegani.

Probabilmente, si è trattato di un momento di distrazione dovuto alla forte emozione; del resto, Antonella Clerici aveva già conosciuto Daniel McVicar molti anni prima, precisamente nei primi anni ’90. All’epoca, l’avventura dell’attore nella nota serie tv era appena cominciata, pertanto la conduttrice aveva avuto occasione di conoscerlo: “Noi ci siamo conosciuti quando Beautiful andava in onda nel 1989 su Rai2” – ha rivelato – “Io tra le prime cose che facevo c’era un’anteprima di Beautiful di un quarto d’ora”.