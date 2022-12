Profumo di Natale in casa? Come riuscirci senza spendere soldi

Il modo di profumare gli ambienti utilizzando gli agrumi e il calore del termosifone è molto utile. Gli agrumi sono dei frutti preziosi e contengono molte vitamine, fibre e flavonoidi.

Questi frutti hanno un bellissimo profumo, già di per se stessi. Se sbucciamo un’arancia o un mandarino si ha il piacevole odore del frutto sulle mani anche per ore. Questo avviene grazie all’olio essenziale, che è contenuto nella buccia e che si deposita sulla nostra pelle.

Sarebbe bellissimo diffondere in tutta la casa questo splendido aroma naturale, non credete ? Un modo c’è, grazie al calore dei termosifoni si può creare un profumatore per ambienti naturale, molto economico e fatto da soli. Vi spieghiamo nel dettaglio come fare e sentirete una profumazione meravigliosa e naturale nella vostra casa,

La preparazione e l’utilizzo

Come si prepara il tutto ? Molto semplice e veloce. Prendiamo un barattolo di vetro, qualche agrume a nostra scelta, come arancia e limone, e un po’ d’acqua calda. Utilizzare le bucce degli agrumi e sistemarle in un barattolo di vetro. All’interno abbiamo messo dell’acqua bollente. Cosa accade? Il calore dell’acqua crea un’infusione. Quindi gli oli essenziali contenuti nella buccia degli agrumi sprigionare il loro odore naturalmente. Una sensazione davvero piacevole che si propaga nella stanza dove abbiamo posizionato il nostro barattolo.