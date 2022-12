Gf: Arrivano gli aiuti per Micol

Micol Incorvaia in crisi, moltissimi vip giungono in soccorso della gieffina. Scopriamo insieme cos’è successo nel dettaglio.

L’edizione corrente del Grande Fratello Vip si sta trasformando in uno squallido specchio della nostra società. Sembra infatti che quanto accaduto a Marco Bellavia non abbia sortito alcun tipo di effetto sui coinquilini della Casa. Ad oggi, il nuovo bersaglio del branco risiede nella figura di Micol Incorvaia, pesantemente criticata e attaccata dalle partecipanti femminili.

Nelle ultime ore infatti, la sorella di Clizia ha subito dei veri e propri atti di bullismo, in particolare da parte di Wilma Goich, Patrizia Rossetti, ma anche Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. L’astio delle prime due nasce dall’interesse della Goich per Daniele Del Moro e deriva da quelle che secondo loro sarebbero delle attenzioni fuori luogo da parte di Micol verso il gieffino veneto; mentre per quanto riguarda Antonella e Oriana, le due agirebbero – a detta del pubblico – come due pettegole coalizzate contro l’ex fidanzata del compagno della Fiordelisi.

Insomma, un vero e proprio branco contro un’unica giovane donna, totalmente ignara di quanto succede alle sue spalle. Per questo motivo, diversi vip si sono schierati in favore di Micol, mentre la sorella maggiore Clizia ha deciso di denunciare il comportamento dei coinquilini su Instagram. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Gf: Micol vittima del branco, Clizia interviene in difesa della sorella

Simili come due gocce d’acqua, Micol e Clizia non hanno mai nascosto l’incredibile legame che le unisce in quanto sorelle – di sangue e per scelta. Di fronte ai continui attacchi da parte delle altre gieffine, Clizia ha deciso di intervenire tramite una Instagram stories, denunciando il comportamento squallido dei membri del cast. La famiglia ha deciso pertanto di ricorrere a vie legali per difendere la dignità di Micol in quanto donna ed essere umano.

“Queste donne, tranne Giaele, dalla più giovane alla più grande, hanno parlato in maniera terrificante di mia sorella Micol” – ha esordito la maggiore delle sorelle – “[…] Un cattivissimo, bruttissimo, spregevole messaggio che sta passando in televisione”.

Conseguentemente, è intervenuta la legale delle sorelle – Avv. Angela Speranza Russo: “La solidarietà femminile è ormai divenuta un miraggio […] Questo atteggiamento ostacola fortemente l’emancipazione femminile di noi tutte”. Insomma, la questione appare decisamente profonda e delicata, pertanto nelle prossime ore la produzione del Gf Vip è invitata ad intervenire, proprio come fece settimane fa rispetto a Marco Bellavia.