Vuoi vivere bene fuori dall’Italia? Devi andare in questa città

L’Italia, è un Paese meraviglioso, ricco di storia, cultura e tradizioni. Quando si parla di lavoro purtroppo non è un Paese che possa offrire tanto, soprattutto ai giovani. A questo si aggiunge un costo della vita sempre più alto.

Ecco il motivo per cui sempre più italiani decidono di lasciare l’Italia ed emigrare all’estero. Tra le varie opportunità che vi sono nelle città estere, ci si chiede quale possa essere la città estera che offre davvero tanto. In Italia purtroppo ci sono troppe tasse e poche detrazioni. Altra nota dolente, gli stipendi che essendo bassi non si adeguano ai prezzi che salgono.

Quindi quello che spinge maggiormente gli italiani, soprattutto giovani, a lasciare il proprio Paese sono le remunerazioni troppo basse e tasse troppo alte. Il guadagno viene spesso assorbito da pagamento di tasse esose. A questo punto ci si chiede: Ma conviene davvero lavorare tanto per poi pagare quasi tutto in tasse?

Dove si vive e lavora meglio

Molti pensionati e lavoratori decidono di lasciare l’Italia. Soprattutto per condurre una vita migliore, questo riguarda soprattutto coloro che sono già in pensione e vogliono godersi interamente la pensione senza che essa venga detratta dalle tasse. Per i lavoratori invece l’obiettivo è trovare un impiego migliore e meglio retribuito.

Quali sono i fattori che vengono tenuti in considerazione quando si sceglie una città dove trasferirsi? Innanzitutto il costo della vita e la media degli stipendi netti mensili. Altro aspetto indispensabile da conoscere è la tassazione, costo degli affitti, il costo dei pasti, la sicurezza. Un dato significativo nella scelta della città dove trasferirsi è quanto tempo ci vuole a imparare la lingua del posto. E poi, come se non bastasse, anche la qualità della connessione internet.

La città ideale sarebbe Kuala Lumpur dove vivere e trasferirsi. Il costo mensile della vita è di poco superiore ai 1.000 euro al mese. Un affitto medio mensile si aggira sui 420 euro per un appartamento con una sola camera da letto. Questa città offre anche circa 322 attrazioni da visitare. C’è da aggiungere che gli stipendi mensili non sono affatto bassi. Quindi sarà proprio questa la città ideale dove si può vivere?