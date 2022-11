Termosifoni: sfruttali per profumare casa e risparmi

Sa che li puoi usare per molteplici scopi? Sfrutta così i termosifoni per profumare casa tua e risparmiare denaro

L’inverno si sta avvicinando con grande velocità e le temperature scendono a livelli davvero preoccupanti. In molte case, infatti, i riscaldamenti iniziano ad essere accesi per molte ore a causa del gran freddo che ha investito il Paese.

Tuttavia, un maggior consumo di riscaldamento vuol dire utilizzare una quantità maggiore di gas e, quindi, più soldi alla fine del mese in bolletta. Ma non tutti sanno che è possibile utilizzare i caloriferi per molteplici scopi in casa. Ecco come puoi sfruttare i termosifoni per profumare casa tua e risparmiare.

Come usare i termosifoni per profumare casa e risparmiare

Non è mai facile avere una casa dall’odore gradevole durante tutto l’arco della giornata o addirittura riscaldata senza dover necessariamente utilizzare i caloriferi in perenne funzione. Tuttavia, proprio i termosifoni si possono rivelare di aiuto per dare alla nostra casa una fragranza piacevole. In questo modo potrai sfruttare i termosifoni per profumare casa e risparmiare.

Il primo metodo che ti suggeriamo è il cosiddetto trucco del panno. Consiste nell’utilizzare li essenziali per realizzare un deodorante per ambienti in armonia con il termosifone. Prendete un panno, bagnatelo con acqua e versateci una decina di gocce di olio essenziale. Posizionate il panno sul termosifone e grazie al calore verrà diffuso nella casa un profumo davvero avvolgente; il secondo metodo consiste nell’utilizzare le bucce di arance e mandarini (frutti particolarmente diffusi durante il periodo invernale). Anziché usare il panno umido, usate le bucce degli agrumi, in modo da arricchire il profumo all’interno del vostro appartamento. Basterà quindi appoggiare le bucce sul termosifone e sfruttare il calore del calorifero per vedere amplificato la fragranza scelta.

È possibile, inoltre, pensare di utilizzare dei fiori e delle erbe essiccate per profumare gli ambienti. Un modo per farlo è acquistare un pot-pourri già preparato in erboristeria, o farlo con il metodo fai-da-te. Lasciamo quindi essiccare a sole i fiori e le erbe aromatiche scelte (rosmarino o salvia). Riempiamo poi un sacchetto di cotone con la nostra composizione di fiori essiccati e appendiamolo alla manopola del termosifone , aspettando che faccia il suo dovere ed espanda la buonissima fragranza di fiori in tutta la casa.