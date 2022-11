Poste: c’è un regalo di 600€? Scopri tutta la verità

Poste Italiane per fare in modo che vi sia l’utilizzo di due prodotti ha messo in campo un’iniziativa. Si tratta di un qualcosa davvero particolare ed eccezionale, ossia un regalo del valore di 800 euro.

I servizi di Poste Italiani sono davvero molteplici adesso, fornendo varie possibilità a coloro che hanno un conto corrente postale. I servizi legati all’ ambito finanziario delle Poste Italiane si stanno espandendo. Inoltre l’azienda sta puntando su un settore davvero importante ossia quello del risparmio e anche del credito.

In campo adesso vi è una interessante novità che riguarda un nuovo buono postale. Questo buono dà la possibilità di avere dei rendimenti molto interessanti. Il buono è destinato però non a tutti, ma a una cerchia abbastanza ristretta di consumatori. Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio come funziona e di cosa si tratta.

Ancora per sei giorni

Si chiama “Associazione vincente 7” e si può partecipare se si possiede un libretto di risparmio e un conto corrente bancario. Ma Associazione vincente 7 vuole promuovere l’utilizzo di un particolare Libretto postale. Vi è in palio la vincita di un tablet del valore di 800 euro. Come si fa a partecipare? È sufficiente fare un bonifico di 1.000 euro dal conto corrente postale verso il Libretto smart. La scadenza è il 30 novembre. Poi bisogna registrarsi al concorso, con un indirizzo email.

#GiornataControlaviolenzaSulleDonne: webinar di #PosteItaliane “Il volontariato d’impresa a sostegno delle donne vittime di violenza” sul sito @W4Inclusion #4W4i. Al TG Poste il messaggio di apertura della Presidente di #Poste Maria Bianca Farina. ▶️ https://t.co/NqDlsZDEgP pic.twitter.com/1Y1B3GB6vB — Poste Italiane (@PosteNews) November 25, 2022

Per salvaguardare i risparmi dall’inflazione che purtroppo sta davvero rendendo la vita di molti, complicata e difficile, il Ministero dell’economia e delle finanze ha messo a disposizione dei risparmiatori proprio alcune obbligazioni che sono fatte per loro e le esigenze. Hanno una cedola che si rivaluta in funzione del tasso d’inflazione, quindi con una caratteristica molto importante.

Cosa si può fare per sottoscrivere un’obbligazione governativa? Aspetto importante è avere un conto corrente bancario. I titoli di Stato è possibile acquistarli allo sportello, ma non solo, si possono acquistare anche in altro modo, come online, ovviamente per coloro che sono utilizzatori dell’home banking. Ancora una importante innovazione riguarda i Titoli di Stato e i Libretti e Buoni postali, i quali godono di una tassazione molto agevolata che si aggira sul 12,5% sui guadagni.