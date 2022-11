Con solo 1 euro puoi vincerne 200? Assolutamente sì | Ecco come

Forse questo non lo sapevi, ma con solo 1 euro puoi vincerne 200. Ecco come fare e quali sono le probabilità che tu ci riesca

In questo periodo particolarmente difficile per tutti noi, sono milioni gli italiani che hanno difficoltà economiche a causa dei recenti aumenti di materie prime, energia e carburanti. Questo vuol dire che sempre più famiglie subiscono il calo del potere d’acquisto e un impoverimento del portafogli.

Dunque, è logico aspettarsi che in molti cerchino di aumentare le proprie entrate affidandosi a quelle che sono le possibilità e le opportunità offerte. Ma forse questo non lo sapevi: con solo 1 euro puoi vincerne 200. Ecco come fare e quali sono le probabilità che tu ci casca.

Ecco come con 1 solo euro puoi vincerne 200

Sono molte le persone che amano giocare co il Gratta e Vinci e in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo è sempre più necessario cercare nuove entrate per far fronte ai costi. C’è infatti un modo che con 1 solo euro ti permettere di vincerne 200, grazie ad un nuovo sistema di gioco implementato da poco. Tuttavia, è utile specificare che è necessario fare attenzione. Giocare alla lotteria, infatti, potrebbe portare a problemi di dipendenza importanti, come la ludopatia.

Dunque, come dicevamo, è possibile accedere a importanti vincite. Ma non ci sono solo i biglietti cartacei. È infatti possibile giocare anche con le lotterie istantanee, oltre a quelle versioni online altrettanto divertenti. L’ultima idea è quella chiamata “Dual Crossword Craze”. Questa tipologia di gioco per mette di giocare un biglietto virtuale con solo 1 euro, ma saremo noi a scegliere quanto spendere. Pagando 2 euro potremmo vincerne un massimo di 400 euro.

Nel Gratta e Vinci virtuale sono presenti due cruciverba con alcune parole. Sul lato destro sono nascoste 18 lettere, mentre man mano che queste vengono fuori potremo cancellare quelle che compongono parole singole. Nel caso dovessimo riuscire a cancellare tutte le lettere di almeno 3 parole vinceremo il premio. Il montepremi aumenterebbe in caso riuscissimo a scoprire la parola fortunata, dunque più parole riusciamo a scoprire, più alta sarà la vincita. Vince 1 ogni 5mila giocate, mentre 1 ogni 20 vince almeno il doppio della somma puntata.