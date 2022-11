Capelli sporchi? Ecco cosa non fare mai

Si parla di capelli sporchi. Cosa accade quando dobbiamo lavarli. Ecco cosa non bisogna assolutamente fare quando si hanno i capelli sporchi! Attenzione a quando si hanno i capelli sporchi e non si ha la possibilità di lavarli in breve tempo.

Bisogna assolutamente evitare di peggiorare l’aspetto dei capelli, quando sono sporchi. Quando non si ha possibilità di poterli lavare, si può ricorrere a dei trucchi utili e ci sono delle strategie utili ed efficaci per farli apparire belli, anche se non si ha avuto il tempo di lavarli e appaiono sporchi.

Innanzitutto bisogna evitare di toccare o spazzolare troppo i capelli, lavare troppo spesso i capelli può indebolirli, stressarli e sfibrarli. Non bisogna mai abusare di shampoo e balsamo. I capelli quando sono sporchi bisogna lavarli almeno due volte la settimana, massimo di tre, in questo modo la chioma appare sana e pulita, ma non stressata.

Cosa evitare e i consigli per avere dei bei capelli

Ecco alcuni metodi pratici, economici, naturali e velocissimi per camuffare i capelli quando sono sporchi. Per chi ha i capelli di colore scuro, si consiglia di utilizzare un po’ di succo di limone. Per chi ha i capelli chiari, si consiglia di utilizzare il bicarbonato o il borotalco. Questi prodotti hanno un ruolo molto importante per la salute dei capelli, ossia la capacità di assorbire il sebo in eccesso e fanno in modo che i capelli risultino più puliti e sani.

Attenzione alle mani e ai pettini, anche se appaiono puliti, tendono a sporcare le radici dei capelli in modo molto veloce, quindi bisogna stare attenti. A causa della pelle morta e del sebo che si nasconde fra le setole della spazzola o addirittura sulla nostra pelle, ci può essere una contaminazione sui capelli. Vi è però un altro rimedio che è molto efficace per camuffare i capelli che sono sporchi. Si tratta di acconciature che sono ottime per far apparire i capelli puliti, come l’acconciatura della classica coda di cavallo, che è molto utile e pratica, ma anche la classica treccia laterale, a questo si aggiunge anche uno chignon disordinato ma molto pratico.