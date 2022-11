Alessandra Celentano bomba: lo confessa solo adesso

La temuta professoressa di danza classica si lascia andare ad una confessione shock: ecco le parole di Alessandra Celentano.

La figura di Alessandra Celentano viene da sempre associata all’immagine della professoressa di danza classica dura e autoritaria della scuola di Amici. Benché spesso fuori dagli studi televisivi molti personaggi dello spettacolo risultino completamente diversi, la nipote del noto Molleggiato mantiene invece il medesimo atteggiamento gelido e distaccato. Pochissimi dei suoi ex allievi possono dire di averla frequentata fuori dal programma condotto da Maria De Filippi.

Nessuno può dare del tu alla professoressa, a meno che non si tratti di colleghi oppure di Maria De Filippi in persona. Lei stessa ha dichiarato che molti dei suoi ex allievi le danno ancora del lei, nonostante siano anch’essi divenuti ballerini professionisti nel corso degli anni.

E’ pur vero che nelle ultime edizioni, Alessandra Celentano è apparsa quasi più umana. La ballerina Carola ad esempio ha conquistato letteralmente il suo cuore, tanto che la professoressa ha avuto il piacere di assistere a Giulietta e Romeo – balletto di cui la stessa Carola è stata protagonista indiscussa. Tuttavia, è possibile che nessuno dei suoi ex allievi possieda il suo numero di telefono? Solo una di loro può vantarsi di tale onore. Stiamo parlando di Anbeta Toromani.

Alessandra Celentano, nessun contatto con gli ex allievi

L’unica ex allieva di Alessandra Celentano ad aver avuto il piacere di frequentarla anche fuori dagli studi Mediaset è nientepopodimeno che Anbeta Toromani. Le due infatti hanno spesso collaborato in occasione di rappresentazioni danzanti e la professoressa è divenuta in tal modo un vero e proprio punto di riferimento per la vincitrice della categoria ballo di Amici.

“Tendo a non avere contatti con loro” – ha dichiarato Alessandra Celentano rispetto al suo rapporto con gli ex allievi – “[…] abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio il numero di telefono. […] La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni”. Insomma, la nota professoressa non cede di un millimetro rispetto alle sue convinzioni, del resto la confidenza e l’amicizia rappresentano due elementi da guadagnare con il tempo.