Uomini e Donne: Gemma cosa succede? Incredibile

Uomini e Donne: Maria De Filippi ha da ridire su alcune scelte fatte da Gemma Galgani. Andiamo a vedere cosa è successo.

Una nuova puntata di Uomini e Donne, che ha visto come protagonista Gemma Galgani. Ma questa volta, la conduttrice della trasmissione, Maria De Filippi ha avuto da ridire sulla scelta fatta dalla dama di Torino. Ma cosa è successo in puntata?

Ancora una volta protagonista assoluta del programma è stata la Galgani che è scesa al centro dello studio per parlare della sua nuova conoscenza con Giovanni, che non è altro che un nuovo cavaliere più grande di lei di appena 3 anni.

I due hanno fatto un’esterna ed il video di questo incontro è stato mandato in onda. Ma proprio al termine, la dama ha iniziato un discorso che faceva già intendere che voleva già troncare questa conoscenza. Ma la sua acerrima nemica, l’opinionista di Uomini e Donne – Tina Cipollari – ha iniziato a darle contro. E non è stata l’unica.

U&D: Gemma Galgani fa infuriare tutti

La Galgani riesce in ogni caso a terminare ciò che voleva dire “Sono stata molto contenta di aver condiviso con Giovanni quella serata e quindi sono stata bene. Poi però devo essere anche molto sincera verso i miei sentimenti e quello che è il mio modo di essere e di vivere, che è in contrasto con quello tuo. A cena mi sono accorta che siamo appartenenti in due universi diversi”.

Sia Tina che Gianni Sperti sono convinti però che lui non aveva nessuna chance con la dama torinese. “Tu non le sei piaciuto dal primo istante, non ti fare imbambolare da questi discorsi” così ha urlato la Cipollari, per poi continuare a dire “Gemma tu sei sempre la solita”.

Anche Queen Mary ha qualcosa da dire e rivolge una domanda alla dama torinese chiedendole con quale altro uomo vorrebbe iniziare una sua conoscenza. E Gemma si volta verso un nuovo cavaliere di 56 anni, ma è lui stesso che non vuole approfondirla. E la De Filippi si volta, invece, verso Giovanni e gli dice “Che dici? Lasciamo perdere?”.

A questo punto, anche lui arriva alla conclusione che Gemma non è realmente interessata a continuare questa conoscenza.