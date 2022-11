Cecilia Rodriguez: fatti segreti che ti stupiranno

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez convoleranno presto a nozze: svelati i segreti intimi della sorella minore di Belen!

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno annunciato al mondo le imminenti nozze, evento particolarmente atteso e desiderato soprattutto dalla stessa showgirl argentina. Dopo cinque anni di fidanzamento, i due hanno finalmente deciso di giurarsi amore eterno, questo nonostante le critiche e gli scetticismi espressi da terze persone negli ultimi anni.

A questo proposito, sono emersi diversi dettagli riguardo il lieto evento, in particolare in riferimento alla location, testimoni, invitati e tanto altro. Entrambi amanti della natura e delle vallate incontaminate, sembra che Cecilia e Ignazio abbiano intenzione di godersi i fiori d’arancio in una deliziosa chiesetta trentina.

Per quanto riguarda invece i testimoni della showgirl, la Rodriguez ha optato ovviamente per la sorella Belen e per il ritrovato marito Stefano De Martino. Damigella e paggetto saranno Luna Marì e Santiago, figli della conduttrice di Tu si que vales! e dell’ex allievo di Amici (e di Antonio Spinalbese). Per il momento, dobbiamo accontentarci di queste poche informazioni, attendendo ulteriori chiarimenti dai diretti interessati.

Cecilia e Ignazio contro le malelingue, finalmente il lieto fine tanto atteso

Entro l’anno 2023, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser potranno godere finalmente del loro lieto fine. Sono passati cinque anni dal loro primo incontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip – il figlio del ciclista infatti, se prima appariva interessato ad Ivana Mrazova, dopo poco tempo perse totalmente la testa per la sorella di Belen Rodriguez.

All’epoca Cecilia era legata sentimentalmente a Francesco Monte, dettaglio che sconvolse completamente l’opinione del pubblico sovrano. Il confronto tra i due lasciò i telespettatori senza parole: la minore della famiglia Rodriguez, in nome dell’infatuazione per Moser, lasciò il fidanzato in diretta televisiva.

In pochi credettero effettivamente nel loro amore; ciò nonostante i giorni, i mesi ed infine gli anni si susseguirono uno dopo l’altro. I due sempre più inseparabili andarono a convivere poco dopo, dimostrando a tutti la veridicità del sentimento provato. Ora, dopo cinque anni, Ignazio e Cecilia hanno deciso di giurarsi per sempre amore eterno, una rivincita dovuta e meritata dopo tutti i momenti indimenticabili vissuti insieme.