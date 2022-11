Ballando con le stelle: Montesano c’è ancora, ecco come

È da diversi giorni che non si fa che parlare del gesto compiuto da Enrico Montesano. Ma nel programma di Rai Uno compare ancora il suo nome. Vediamo insieme come mai.

Selvaggia Lucarelli è stata la prima a puntare il dito contro Enrico Montesano: nella trasmissione di Rai Uno, Ballando con Le Stelle, condotta da Milly Carlucci è stato mandato in onda il momento della prova del ballo dell’attore.

E per l’occasione Montesano aveva indossato una maglia, che inneggiava alla Decima Mas – una divisione della Marina Militare italiana capitanata dal Principe Junio Valerio Borghese che, a seguito dell’armistizio con gli Alleati, scelse di schierarsi al fianco dei Nazisti.

Selvaggia Lucarelli è stata la prima a notare quanto accaduto e la condanna è arrivata via social. E sempre via social ha risposto l’attore che però affermando, fra l’altro, che la maglietta che ha indossato è stata “vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione”.

Ed ha anche aggiunto che “il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini”. Però bisogna anche sottolineare che la scelta di indossare questa maglietta è stata voluta dall’attore stesso.

Enrico Montesano: espulso da Ballando con le Stelle

Sono arrivati molti messaggi proprio contro Enrico Montesano da parte di molti utenti e molti VIP, come la cantante Fiorella Mannoia e l’attore Alessandro Gassmann, che proprio quest’ultimo ha scritto intervistato da Androkons ha detto “L’orrore non ha più vergogna di mostrarsi”.

Intanto, c’è da chiedersi se anche il figlio di Montesano, che lavora proprio nel programma dove il padre era un concorrente, rischia il posto di lavoro.

Infatti, Oliver è uno scenografo di Ballando con Le Stelle. Ma bisogna fare chiarezza, ovvero che alla fine si trattano di due persone diverse.

Intanto, già in passato però l’attore aveva detto “cose terribili sul Covid” – come si evince in un post della Lucarelli. E la stessa giornalista ha affermato che gli è stata data una seconda possibilità e conclude affermando “Questo dimostra che le seconde possibilità le merita solo chi se le guadagna. E che quello che gli abbiamo sentito dire in questi anni non era una parentesi opaca. È l’essenza”.