3000 euro di bonus? Non è per tutti, magari!

Il bonus 3000 euro che riguarda i dipendenti si sta avvicinando. Entriamo nel dettaglio circa i fringe benefit, comprendiamo chi sono i beneficiari, soprattutto quali sono le spese che coprono e come è possibile riceverli.

In questo periodo si parla molto di fringe benefit aziendali. Si tratta di una sorta di tredicesima che però è detassata e si trova in busta paga. Un modo per sostenere i lavoratori dipendenti circa le bollette e le altre spese domestiche. Un vero e proprio aiuto per le famiglie.

Attenzione dato che questa agevolazione non è prevista automaticamente per tutti i dipendenti. Cerchiamo infatti di comprendere come avviene questo benefit così importante e chi sono i dipendenti aziendali “fortunati”.

Sveliamo il “Fringe Benefit”

Con il termine Fringe Benefit si intendono dei buoni aziendali che il datore di lavoro fornisce al dipendente per rimborsare delle spese come quelle legate alle bollette di luce e gas. La soglia è stata portata a 3000 euro dal nuovo Governo Meloni. I dipendenti non pagano alcuna imposta e l’azienda lo deduce, quindi è conveniente per datore di lavoro e lavoratori. Le spese coperte sono quelle delle utenze domestiche e quindi anche le utenze per uso domestico intestate al condominio come quelle idriche o di riscaldamento.

Ecco perché i fringe benefits aziendali esentasse del Governo sono più attraenti della tredicesima https://t.co/qOsErGpQwA — RisparmioEnergiaLuceGas (@RisparmioG) November 13, 2022

Ma chi sono nello specifico i beneficiari di questi Fringe Benefit di cui si parla tanto con il nuovo Governo Meloni? Il bonus fino a 3000 euro messo sul piatto dalle aziende per i dipendenti può essere erogato al lavoratore soltanto dalle aziende private. Quindi le pubbliche amministrazioni ne sono escluse. Questo è già fondamentale da chiarire. Non tutti i lavoratori possono ottenere questo beneficio e per riceverlo non bisognerà presentare alcuna domanda. Allora ci chiediamo chi potrà usufruirne? Chi saranno i dipendenti fortunati? La scelta spetta solo ed esclusivamente all’azienda. Solo essa potrà decidere se e quando erogare questo benefit ai suoi dipendenti, quei fortunati a ricevere questo sostegno che li aiuterà a sostenere costi importanti come quelli relative alle tanto preoccupanti bollette, sempre più care e pesanti sul bilancio familiare. Una cosa è certa, la scadenza per erogare questo contributo messo a disposizione dall’azienda al dipendente è fissato al 2023.